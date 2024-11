Rabattschlacht von Sunrise & Co. zum Black Friday

1/8 Die grosse Rabattschlacht ist bereits im vollen Gang. Foto: Milena Kälin

Auf einen Blick Black Friday: Mobilfunkanbieter starten früher mit Schnäppchen für Handy- und Internetabos

Neuer Anbieter Spusu mit günstigem Abo

Swisscom und Sunrise mit besseren Aktionen als in den Vorjahren

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Der Black Friday naht. Und damit läuft der grosse Preiskampf auf Hochtouren: Die Mobilfunkanbieter haben ihre Schnäppchen für Handy- und Internetabos diesen November schon früher aufgeschaltet, als in anderen Jahren.

«Dieses Jahr gibt es viele Angebote mit lebenslangen Rabatten», sagt Oliver Zadori (41). Er betreibt den dschungelkompass.ch, eine unabhängige Vergleichsplattform für Handy- und Internetabos. Aber Achtung: Obwohl die Rabatte lebenslang gelten, kann sich der Listenpreis dennoch ändern.

Quickline hat mit einem Handyabo für gerade mal 5 Franken das günstigste Angebot. Zu den unlimitierten Daten und Anrufen in der Schweiz kommen 2 GB Roaming-Daten dazu. Nach zwei Jahren kostet das Abo dann 40 Franken. Im Vorjahr hatte Quickline ein ähnliches Angebot, da war das Abo für zwei Jahre gratis. «Aber das Gratisangebot war kaum 36 Stunden erhältlich», kritisiert Oliver Zadori. «Ich hoffe, das ist dieses Jahr anders.»

Ansonsten ist das Angebot ähnlich wie in den Vorjahren. Eines der günstigsten Abos liefert GoMo von Salt mit 14.95 Franken. Jedoch hat hier offenbar die Inflation zugeschlagen. Im Vorjahr kostete es zwei Franken weniger.

Neuer Anbieter macht sich breit

Zudem macht sich ein neuer günstiger Anbieter auf dem Markt breit: Spusu aus Österreich. Das Abo kostet zum Black Friday 18.90 Franken. Dafür gibts unbegrenzte Flatrate plus 20 GB Roaming in der EU und UK. Das Abo lohnt sich für Personen, die viel in Europa unterwegs sind. Spusu nutzt dabei das Netz von Salt.

«Die Premium-Marken wie Swisscom und Sunrise bieten vor allem mit ihren Untermarken günstigere Abos an», erklärt Zadori. Wie eben Sunrise mit Yallo – und Swisscom mit Wingo. Yallo bietet ein unlimitiertes Abo zum Aktionspreis von knapp 24 Franken an, Wingo für unter 20 Franken – wie auch Salt.

Aber auch die Premium-Brands zeigen sich grosszügig. «Swisscom hat dieses Jahr bessere Aktionen als sonst», so Zadori. Normalerweise gilt der Rabatt bei Swisscom für sechs Monate – neu sind es zwölf. Die Mindestvertragsdauer beträgt jedoch zwei Jahre. Ein Jahr zahlt man also den normalen Abopreis.

«Bei den meisten Anbietern sind die Aktionszeit und die Mindestvertragsdauer gleich lang», erklärt Zadori. Bei Sunrise zählt der Rabatt neu gar lebenslang. Bisher war dieser oft auf zwei Jahre beschränkt. Ein unlimitiertes Abo gibt es bei der Schweizer Nummer zwei hinter Swisscom ab 29.90 Franken.

Bei den Zwischenhändlern wie Mobilezone können die Aktionen der Mobilfunkanbieter anders ausfallen. Beim Roaming lohnt es sich zudem, genau hinzuschauen. Für welche Länder zählt das Roaming? Sind nur mobile Daten gemeint oder auch Anrufe?

Mehr Zurückhaltung bei Internet-Abos

Sunrise, Wingo, M-Budget und Co. bieten auch vergünstigte Abo fürs Internet zu Hause an. Die Angebote sind hier aber nicht so zahlreich wie bei Mobile-Abos. «Für Handyabos gibt es einfach mehr Anbieter und Kundinnen als bei Internetabos, daher ist dort der Preiskampf grösser», erklärt Zadori.

Bei Yallo gibts das Internet-Abo zum Black Friday beispielsweise für 34.90 statt 80 Franken. Der Schweizer Internetdienstanbieter Green aus Lupfig AG bietet zudem bereits Abos ab 24.95 Franken an. Bei der Swisscom gibt es solche Abos ab 39.90 Franken. Gemäss Zadori hat aber gerade Wingo auch unter dem Jahr immer wieder Aktionen.