Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Egal ob Handy-Abo, Laptop oder ein Weihnachtsgeschenk fürs Götti-Meitli: Mit dem Singles' Day am 11. November geht die grosse Rabattschlacht los. So wollen die Detailhändler ihren Umsätzen Ende Jahr nochmals Schub verleihen.

Wie hoch werden die Rabatte dieses Jahr ausfallen? Gerade in der Heimelektronikbranche sind mit Melectronics und Microspot wichtige Player weggefallen. Zudem gingen Läden wie Weltbild und Esprit Pleite. Weniger Konkurrenz heisst auch weniger Druck für massive Preissenkungen.

Dabei zeigten sich die Schweizer Detailhändler am weltweiten Singles' Day – dem Tag des Onlineshoppings – bisher eher zurückhaltend. Die Plattform blackfridaydeals.ch um Chef Julian Zrotz (37) rechnet dennoch mit einem Umsatz von 65 Millionen Franken in der Schweiz – 5 Millionen mehr als im Vorjahr.

Davon profitieren aber vor allem ausländische Firmen. «Die Schweizer Detailhändler überlassen den chinesischen Plattformen das Feld. Für Temu, Shein und Co. ist der Singles' Day ein Riesenevent», sagt Zrotz. Denn der Schnäppchen-Tag stammt ursprünglich aus China. Studierende haben diesen ins Leben gerufen, um das Single-Dasein zu feiern. Die chinesische Plattform Alibaba forcierte den Feiertag zum grössten Onlineshopping-Tag der Welt.

Eine Nachfrage von Blick bei Temu zeigt: Der China-Händler wird dieses Jahr bei uns mit Angeboten zum Singles' Day starten und ab dem 12. November spezielle Angebote für den Black Friday aufschalten. Shein und Aliexpress haben auf eine Anfrage nicht reagiert.

Trotzdem sind auch diese Plattformen in der Schweiz sehr beliebt: Gemäss einer Umfrage haben bereits 42 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer bei den chinesischen Plattformen einkauft, 12 Prozent tun dies gar regelmässig.

Interdiscount kehrt Singles' Day den Rücken

Hierzulande gehörten Interdiscount und Microspot jeweils zu den grossen Zugpferden des Singles' Day. Nicht so dieses Jahr: Interdiscount wird genau wie Digitec Galaxus erst in der Woche des Black Friday erste Rabatte aufschalten. Die Coop-Tochter argumentiert, dass die Nachfrage dann grösser sei – und man sich deshalb darauf konzentriere. «Der Black Friday ist stärker in den Köpfen der Menschen verankert. Daran teilzunehmen, lohnt sich für die Schweizer Detailhändler auf den ersten Blick mehr», so Zrotz.

Es gibt aber auch einige Schweizer Händler, die der ausländischen Konkurrenz die Stirn bieten. Bei Media Markt finden Kundinnen und Kunden den ganzen November über Rabatte, sowohl online als auch in den Filialen. Bei Fust wird es am 11. November ebenfalls erste Aktionen geben. Das Warenhaus Manor gibt am Singles' Day online 11 Prozent Rabatt auf gewisse Produkte. Kunden mit einer Treuekarte erhalten nochmals 11 Prozent obendrauf. Zudem bieten die Telekom-Anbieter Yallo, Wingo, Sunrise und Salt erste Aktionen.

Zalando startet am Singles' Day ebenfalls mit ersten Rabatten bis zu 70 Prozent. Zum Black Friday am 29. November stellt der deutsche Kleiderriese zahlreiche zusätzliche Rabatte in Aussicht.