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Police hyperactive sur le quai du Mont-Blanc
Une partie de Genève est bloquée à quelques instants de la manif NoG7

Le sommet du G7 à Evian provoque une vague de protestation. Le collectif No-G7 prévoit une grande manifestation ce dimanche après-midi à Genève alors que la ville se barricade par peur des casseurs. Suivez les événements en direct avec Blick.
Publié: 13.06.2026 à 17:56 heures
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Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
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Lucie Fehlbaum, Solène Monney, Olalla Piñeiro Trigo, Luisa Gambaro et Léo Michoud
il y a 17 minutes

Réunion en cours au point de départ de la manif

Depuis la gare Cornavin, à Genève, des centaines de manifestants convergent vers le parc de la Perle du lac, lieu de départ de la manifestation No-G7. Sur le chemin, à la rue de Lausanne puisque les quais sont déconseillés, des policiers en tenue tactique fouillent les sacs de manifestants, principalement, lors de notre passage, de manifestants arborant des drapeaux palestiniens.

Dans le parc, pas de policiers visibles mais des centaines de manifestants réunis en petits groupes dans une ambiance bon enfant – et sur des airs de flûte de pan. Familles, syndicats, féministes, altermondialistes et pro-Palestiniens: au moins 20'000 personnes sont attendues pour ce départ à venir.

il y a 25 minutes

Le pont et le quai du Mont-Blanc sont bloqués

Photo: KEYSTONE
Photo: KEYSTONE

La police bloque désormais l'accès au pont et au tronçon du quai du Mont-Blanc à côté desquels le parcours de la manifestation NoG7 est prévu.

13:09 heures

Des fontaines «en grande partie éteintes»

Sur Instagram, le compte NoG7 appelle les manifestants à prendre de l'eau à la manifestation par leurs propres moyens. «Les fontaines sont en grande partie éteintes sur le parcours», déplore NoG7. Blick a effectivement constaté des fontaines sans eau entre la gare et Plainpalais. «Il faut arriver par la Rue de Lausanne ou l'Avenue de France, pas possible d'arriver par les quais», précise le compte Instagram, qui appelle les manifestants à venir au point de départ plutôt à pied ou à vélo.

12:55 heures

NoG7 alerte les manifestants sur «les flics»

Sur son canal Telegram, la coalition NoG7 annonce à ses sympathisants la présence de «beaucoup de flics autour de la gare de Cornavin», à Genève. «Ils contrôlent les identités et fouillent les sacs mais n'empêchent pas les gens de passer», détaille le message.

Des «contrôles sytématiques» doublés de «fouilles» auraient aussi lieu à la gare de Lausanne, selon NoG7. La coalition signale la présence de la police «autour de la perle du lac» à Genève, ou encore au relais de La Côte sur l'autoroute A1 et à la sortie d'autoroute de Rolle (A1). «Les contrôles ont l'air très localisés, il semble grave possible de se déplacer dans Genève en les évitant», estime NoG7 sur Telegram.

11:49 heures

Le calme avant la tempête

A Genève, la nuit de samedi à dimanche a été «assez calme et plutôt festive», selon la police. Aucun incident particulier lié à l'opposition au sommet du G7 d'Evian n'a été signalé par les forces de l'ordre, qui ont déployé un important dispositif sécuritaire pour la manifestation anti-G7 qui partira à 15h15.

«Il y a eu beaucoup d'observation de notre part», a indiqué dimanche Alexandre Brahier, porte-parole de la police genevoise. «Le dispositif est bien en place», a-t-il ajouté. Les forces de l'ordre étaient particulièrement visibles du côté de l'Usine, le principal centre culturel alternatif du canton.

«Des saisies préventives ont été effectuées, confirmant ainsi l'appréciation du risque», a précisé le porte-parole, sans donner de détail sur les objets visés. Le collectif No G7 a fustigé de son côté des contrôles policiers et un déploiement sécuritaire complètement disproportionnés.

Photo: keystone-sda.ch

Source: ATS

11:36 heures

Aucun trolleybus ni tram dès midi!

La manifestation anti-G7 prévue ce dimanche 14 juin à Genève aura de lourdes conséquences sur les transports publics. Les Transports publics genevois (TPG) annoncent une adaptation importante de leur réseau dès 12h, en concertation avec les autorités et sur la base du parcours prévu du cortège.

Les trolleybus seront les premiers touchés: les lignes 2, 3, 6, 7, 10 et 19 ne circuleront plus à partir de midi. Le réseau de tram sera lui aussi largement perturbé. La ligne 12 sera totalement interrompue, tandis que la ligne 17 ne circule déjà plus depuis 5h ce matin. La ligne 14 sera limitée au tronçon entre «Vernier, Avanchets-Etang» et «Meyrin, Gravières», avec un service de substitution prévu entre «Petit-Lancy, Les Esserts» et «Bernex, Vailly».

La ligne 15 circulera uniquement entre «Genève, Industrielle» et «Plan-les-Ouates, ZIPLO», et la ligne 18 seulement entre «Vernier, Avanchets-Etang» et «Meyrin, CERN». 

Les TPG préviennent aussi que plusieurs lignes de bus verront leur parcours modifié, en particulier dans le centre-ville et sur les axes croisant ​​celui de la manifestation​​. La situation sera pilotée en temps réel au fil de l’avancée du cortège et des perturbations pourraient s’étendre à l’ensemble du réseau.

Le retour à la normale dépendra de l’évolution sur le terrain, mais il devrait intervenir au plus tard lundi matin. En attendant, les TPG appellent les usagers à anticiper leurs déplacements, à consulter la page spéciale G7 sur tpg.ch, les bornes aux arrêts et les applications mobiles. Une ligne téléphonique gratuite, le 0800 858 900, a également été activée pour informer régulièrement la population sur l’état du réseau.

13.06.2026, 20:21 heures

Tensions entre militants et policiers devant l'Usine

Des tensions ont éclaté devant l'Usine, village alternatif temporaire du No-G7. Des militants ont protesté contre des contrôles d'identité et des fouilles de la police dans la zone en début de soirée. La situation s'est calmée quelques minutes plus tard, les fourgons quittant la zone. 

13.06.2026, 18:28 heures

No-G7: des conseils face aux contrôles policiers

La legal team de la coalition No-G7 indique recevoir plusieurs témoignages faisant état d’une pratique policière qui semble se généraliser lors des contrôles: des agents photographieraient les cartes d’identité, puis prendraient également une photo des personnes contrôlées.

Des agents de la police ferroviaire SNCF contrôlent les passagers sur le quai de la gare à Annemasse, le 12 juin 2026
Photo: KEYSTONE

La legal team conseille aux personnes concernées de s’opposer à cette prise de vue en déclarant: «Je m’oppose à être pris en photo.» Elle invite aussi à demander aux policiers dans quel but cette photo est réalisée. Selon elle, ce type de procédure n’est généralement admis que lorsque l’identité relevée paraît douteuse.

Des contrôles systématiques d'identité

La coalition appelle également les personnes contrôlées à relever le numéro de matricule des agents concernés et à le transmettre à l’équipe antirépression, en précisant le lieu du contrôle et le nombre de personnes concernées.

En parallèle, la legal team alerte sur des contrôles systématiques d’identité et des fouilles qui auraient lieu aux abords de l’Usine.

13.06.2026, 16:42 heures

Message «contradictoire» de la police

La coalition pense que la manifestation va bien se passer. Mais regrette que la police «envoie le message contraire» en interdisant notamment des flyers anti-répression ou des masques FFP2 utilisés pour se protéger des gaz lacrymogènes. La coalition aurait espéré un message plus rassurant de la police, notamment sur la répression et l'utilisation de gaz.

Une banderole en arrière-plan du prochain sommet du G7, à Genève, en Suisse, le 12 juin 2026.
Photo: KEYSTONE
13.06.2026, 16:19 heures

Des antifascistes français refoulés

Des ex-membres de la Gale (Groupe antifasciste Lyon et environs) qui a été dissoute en France, auraient été refoulés à la frontière. L’entrée en Suisse leur aurait été interdite hier soir, alors qu’ils devaient mener une table ronde dans le cadre du No-G7. 

Deux douaniers controlent des vehicules au poste frontiere de la douane de Vallorbe, le 3 juin 2026 a Vallorbe.
Photo: KEYSTONE

La coalition regrette que la Suisse laisse entrer des dictateurs mais que des personnes qui «luttent contre la fascisme» soient interdits de territoire. Les motifs évoqués par la police serait notamment une prétendue volonté d’actions violentes et la sécurité intérieure.

13.06.2026, 16:16 heures

La Critical Mass cible de la police regrette le No-G7

Même si elle n’organise pas la Critical Mass, la coalition No-G7 regrette la réponse de la police, qu’elle juge disproportionnée. Il y a une multiplication des contrôles, «ce qui accroit les tensions», selon la coalition No-G7. «Il y a plus de policiers et policières que de manifestants No-G7.» Pour rappel, la Critical Mass est un rassemblement de cyclistes qui n'est généralement pas autorisée.

Des cyclistes ont été fouillés à l’entrée des grottes par des policiers armés. Il y a aussi eu une nasse dans les rues basses. 

13.06.2026, 16:12 heures

Pas de réponses des autorités sur les campings

La coalition No-G7 n’a pas reçu de réponse des autorités genevoises concernant leur demande sur les campings, a-t-elle annoncé lors d'une conférence de presse ce samedi 13 juin. Les manifestants viennent de différents pays comme: l'Italie, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et même les Etats-Unis. Les différents campings ne sont pour l'heure par encore remplis, mais la coalition recevrait encore des demandes.

Du coté du village militant à l’Usine, la coalition parle d’un bilan intermédiaire très satisfaisants. Des gens de tout âge s’y rendraient. Au pic, des débats auraient accueilli jusqu’à 600 personnes selon la coalition No-G7. Ceux-ci regrettent d’ailleurs ne pas avoir pu organiser d’activités extérieures. La question de la votation sur la Suisse à 10 millions intéresseraient beaucoup les manifestants étrangers. 

«Les premières heures confirment ce que l’on dit depuis le début, lorsqu’on crée des zones de débat, les gens répondent présents», conclut un membre de la coalition.

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