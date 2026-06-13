Aucun trolleybus ni tram dès midi!

La manifestation anti-G7 prévue ce dimanche 14 juin à Genève aura de lourdes conséquences sur les transports publics. Les Transports publics genevois (TPG) annoncent une adaptation importante de leur réseau dès 12h, en concertation avec les autorités et sur la base du parcours prévu du cortège.

Les trolleybus seront les premiers touchés: les lignes 2, 3, 6, 7, 10 et 19 ne circuleront plus à partir de midi. Le réseau de tram sera lui aussi largement perturbé. La ligne 12 sera totalement interrompue, tandis que la ligne 17 ne circule déjà plus depuis 5h ce matin. La ligne 14 sera limitée au tronçon entre «Vernier, Avanchets-Etang» et «Meyrin, Gravières», avec un service de substitution prévu entre «Petit-Lancy, Les Esserts» et «Bernex, Vailly».

La ligne 15 circulera uniquement entre «Genève, Industrielle» et «Plan-les-Ouates, ZIPLO», et la ligne 18 seulement entre «Vernier, Avanchets-Etang» et «Meyrin, CERN».

Les TPG préviennent aussi que plusieurs lignes de bus verront leur parcours modifié, en particulier dans le centre-ville et sur les axes croisant ​​celui de la manifestation​​. La situation sera pilotée en temps réel au fil de l’avancée du cortège et des perturbations pourraient s’étendre à l’ensemble du réseau.

Le retour à la normale dépendra de l’évolution sur le terrain, mais il devrait intervenir au plus tard lundi matin. En attendant, les TPG appellent les usagers à anticiper leurs déplacements, à consulter la page spéciale G7 sur tpg.ch, les bornes aux arrêts et les applications mobiles. Une ligne téléphonique gratuite, le 0800 858 900, a également été activée pour informer régulièrement la population sur l’état du réseau.