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Conseiller d’une société privée?
A Genève, moins d’un an après son départ du gouvernement, Antonio Hodgers revient aux affaires sur un dossier brûlant

Un an après son départ du Conseil d’Etat genevois, Antonio Hodgers revient sur le dossier Praille-Acacias-Vernets, cette fois comme conseiller privé de Previgest pour un projet à l’Etoile.
Publié: il y a 2 minutes
Moins d’un an après son départ, Antonio Hodgers retrouve un dossier brûlant à Genève.
Photo: keystone-sda.ch
Toan Izaguirre - Journaliste Blick
Toan IzaguirreJournaliste Blick

Il avait quitté ses fonctions il y a un an, presque jour pour jour. Le voilà de retour. Antonio Hodgers, l’ancien «Wonderboy» de la politique genevoise, réinvestit le quartier Praille-Acacias-Vernets (PAV), un dossier qu’il a longtemps porté. Mais cette fois, côté privé. C'est ce que nous apprend, la «Tribune de Genève» ce mercredi 4 novembre. L’ancien magistrat accompagnera la société Previgest SA dans le développement d’un projet dans le secteur de l’Etoile.

Cette société est liée à l’entreprise de déménagement Pelichet et détient un droit de superficie sur une parcelle du PAV. Elle prévoit d’y construire 60'000 m2 de logements, de bureaux et d’équipements publics, dont une médiathèque intercommunale.

Il reste soumis au secret de fonction

Le rôle de l’ex-conseiller d’Etat sera de veiller à ce que le projet réponde aux attentes des pouvoirs publics et de faciliter le dialogue entre les différents acteurs, raconte le quotidien genevois. Dans un communiqué, Previgest met en avant sa connaissance à la fois des enjeux publics et privés. Elle rappelle aussi qu’il reste tenu au secret de fonction.

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Sollicité par nos confères, Antonio Hodgers dit ne ressentir aucun malaise. Il souligne qu’une année s’est écoulée entre la fin de son mandat et cette proposition. Selon lui, ce délai de carence était nécessaire, même si la Suisse encadre peu ce type de reconversion.

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