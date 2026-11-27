Les riverains de Genève Aéroport ont déposé un recours au Tribunal fédéral pour dénoncer les nuisances nocturnes. Ils contestent les allégements pour les vols entre 22h et minuit, invoquant la protection de la santé publique.

Des riverains ne lâchent pas l'affaire sur les nuisances de Genève Aéroport

Des riverains ne lâchent pas l'affaire sur les nuisances de Genève Aéroport

ATS Agence télégraphique suisse

Les communes riveraines de Genève Aéroport et des associations de défense des habitants ont déposé un recours au Tribunal fédéral au sujet des nuisances nocturnes générées par la plateforme. Elles invoquent le respect de la loi fédérale pour la protection de l'environnement, de la santé publique et de l'aménagement du territoire.

«Cette démarche ciblée vise à obtenir l'annulation des allégements accordés à Genève Aéroport pour les vols nocturnes entre 22h00 et minuit», indiquent vendredi l'Association transfrontalière des communes riveraines de l'Aéroport international de Genève (ACTR-AIG), la Coordination pour un aéroport respectueux de la population et de l'environnement (CARPE) et l'Association des riverains de l'aéroport (ARAG).

Question de santé

Ce recours au Tribunal fédéral fait suite au rejet d'un précédent recours par le Tribunal administratif fédéral (TAF). Une décision qui ouvre la voie à l'approbation du règlement d'exploitation de Genève Aéroport. L'ACTR-AIG, la CARPE et l'ARAG soulignent que le TAF privilégie ainsi «les intérêts commerciaux de la plateforme aéroportuaire au détriment de la santé de plus de 180'000 personnes exposées quotidiennement à des nuisances excessives».

Pour concentrer l’examen du Tribunal fédéral sur le cœur juridique du litige, le recours cible exclusivement la fixation du bruit aérien admissible durant les tranches horaires nocturnes sensibles (22h00-23h00 et 23h00-00h00), précisent-elles. Selon les recourants, le TAF n'a pas opéré de «véritable pesée des intérêts entre la santé des riverains, la préservation des territoires bâtis et un trafic dominé très majoritairement par les vols de loisir et à bas coûts».

Pour gagner en efficacité procédurale devant le Tribunal fédéral, l’action a été resserrée autour des 21 communes riveraines (suisses et françaises) et de sept associations de défense des habitants. Vingt propriétaires particulièrement exposés aux nuisances sont aussi associés à la démarche.