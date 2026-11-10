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Peine réduite à Genève
12 ans de prison pour avoir abattu son mari au bord du Rhône

Condamnée pour avoir tiré sur son mari puis l’avoir laissé agoniser au bord du Rhône à Vernier, une femme de 51 ans voit sa peine ramenée de 15 à 12 ans par la justice genevoise.
Publié: il y a 1 minute
La justice genevoise confirme le verdict d'assassinat mais allège la détention à 12 ans.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La femme qui a tiré sur son mari avant de le laisser agoniser au bord du Rhône le 29 décembre 2021, à Vernier, voit sa peine réduite à 12 ans de prison par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève. Le verdict d'assassinat est confirmé.

«Vous avez commis des faits odieux pour des mobiles totalement futiles», a indiqué la présidente de la chambre mardi en fin de journée. Les juges ont retenu «la froideur et la détermination» de cette femme, désormais âgée de 51 ans, qui a «fait feu de manière réfléchie» sur son mari alors qu'il lui tournait le dos. Sachant qu'il était «blessé mortellement», elle l'a laissé agoniser seul, de nuit.

Trouble borderline

L'homme, de 15 ans son cadet et originaire de l'Ile Maurice, avait réussi à appeler les secours par téléphone, mais l'ambulance était arrivée trop tard, «alors qu'il aurait pu survivre». La prévenue avait pris soin de ne pas laisser de traces téléphoniques de géolocalisation. Après les faits, elle avait pris une douche et prétendu à la police ne pas savoir où était son mari.

En novembre 2025, le Tribunal criminel l'avait condamnée à 15 ans de prison pour assassinat. Sa peine est réduite en appel, notamment en raison de son absence d'antécédents et du trouble mixte de la personnalité paranoïaque et borderline dont elle souffre. La justice a confirmé la mesure ambulatoire, relevant que son état mental s'est fortement dégradé depuis le début des faits et son absence d'empathie à l'égard de la victime et de ses proches.

La Chambre pénale d'appel et de révision a aussi confirmé l'indemnité de 40’000 francs pour tort moral, versée à la mère de la victime. La partie plaignante avait plaidé pour 70’000 francs.

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