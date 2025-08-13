DE
«Un cadeau à l'industrie pétrochimique».
Un texte en plastique contre la pollution? Les ambitions fondent à Genève

Le président des négociations pour un accord international contre la pollution plastique a présenté ce mercredi à Genève un projet de texte beaucoup moins ambitieux que prévu. A la carte, aucun objectif de réduction de la production.
Publié: 17:21 heures
Luis Vayas Valdivieso a dévoilé une nouvelle version du texte, nettement moins ambitieuse.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Le président des négociations pour un accord international contre la pollution plastique, Luis Vayas Valdivieso, a présenté un nouveau projet de texte moins ambitieux à Genève. Aucun objectif de réduction de la production ne figure dans celui-ci.

Selon ce nouveau projet dévoilé mercredi après-midi, les plus de 170 Etats qui négocient, s'ils ratifient un futur accord, ne s'engageraient qu'à des efforts nationaux pour améliorer la production en vue d'une économie circulaire. Ils chercheraient à renforcer la durabilité et la sécurité des produits plastiques, mais sans contrainte.

Il était d'abord suggéré que la première réunion des Etats parties approuve un objectif mondial de diminution de la consommation et de la production. Un dispositif inacceptable pour les pays pétroliers qui bloquent à nouveau les discussions depuis une semaine.

Autre changement, les propositions, notamment de la Suisse, pour une liste de produits et d'additifs à interdire ne sont elles plus reflétées. Greenpeace cible «un cadeau à l'industrie pétrochimique».

