Les partis de gauche de la Ville de Genève ont proposé un projet d'accord technique et moral avec la municipalité palestinienne de Gaza, rapporte «La Tribune de Genève». L'objectif est d'aider à la reconstruction des infrastructures vitales.

La gauche genevoise propose un jumelage inédit avec Gaza

La gauche genevoise propose un jumelage inédit avec Gaza

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Vers un partenariat officiel entre le bout du Léman et le Moyen-Orient? Selon un article de «La Tribune de Genève» de ce vendredi 12 juin, la gauche genevoise a déposé une motion pour lier Genève et la ville de Gaza par un accord de coopération.

Présenté par visioconférence en présence du maire gazaoui, Yahya Al-Sarraj, ce texte a été renvoyé en commission pour étude. Il demande au Conseil administratif d’identifier des projets concrets pour réhabiliter les services essentiels d’un territoire ravagé par plus de deux ans et demi de bombardements.

Un pacte similaire avec Beyrouth

L’autrice de la motion, Julie Gosse (Ensemble à Gauche), insiste sur la nécessité de planifier une reconstruction publique face aux promoteurs privés. Soutenu par la Verte Sara de Maio et la socialiste Yasmine Berrada, le projet vise un partage d’expertises entre urbanistes et un soutien moral à la population à travers des échanges culturels ou sportifs.

Le maire de Gaza, issu de la société civile et sans étiquette politique, rappelle que sa commune collabore déjà ainsi avec Barcelone ou Turin. Genève dispose également d’un précédent puisque la cité de Calvin avait conclu un pacte de développement technique similaire avec Beyrouth en 2013.

Pour faire adopter sa motion, la gauche devra désormais séduire une partie des élus de droite.