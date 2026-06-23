D'abord à Evian pour le sommet du G7, puis à Versailles pour la signature de l'accord de paix, Donald Trump s'est vu servir des menus de chefs étoilés. Un revirement total pour celui qui, d'habitude, se tourne plutôt vers les Doritos et les Filet-O-Fish.

Ellen De Meester Journaliste Blick

De retour aux Etats-Unis après le G7 et son séjour à Paris, Donald Trump a probablement mordu à pleines dents dans un immense hamburger américain. Car entre deux réunions diplpmatiques et la signature historique d'un accord de paix, le président aura délaissé son habituel régime constitué de Doritos, de KFC et de biscuits Oreo, le tout arrosé de coca light.

Conviés à Evian pour le sommet du G7, du 15 au 17 juin, les chefs d'Etat et leurs délégations ont effectivement séjourné dans deux prestigieux hôtels, l'Evian Resort et l'Hôtel Royal, lesquels se sont pliés à leurs moindres désirs, lors d'une apothéose hôtelière digne du banquet de «La Belle et la Bête». Et il est évidemment hors de question, dans de tels établissements, de proposer des chips orange fluo aux invités.

Ainsi que le précise un communiqué, les équipes ont servi pas moins de 1500 couverts durant le sommet, dont 1000 uniquement à l'Hôtel Royal. Les dirigeants bénéficiaient également d'un service gastronomique à la carte, disponible 24h sur 24, à la fois dans leurs luxueuses suites et dans les salons privés qui encadraient les discussions bilatérales. Les «brigades de cuisine» (un terme approprié, vu la minutie presque militaire de l'opération) ont collaboré avec les chefs de l'Elysée, tandis que deux délégations ont carrément fait le voyage avec leurs propres cuisiniers, «accueillis par les brigades du Resort».

Caviar osciètre et volaille écrevisse

On brûle évidemment de découvrir le menu orchestré par une telle équipe. A l'Evian Resort, les invités ont notamment pu déguster du caviar Osciètre (réputé pour ses véritables reflets dorés), accompagné d'un oeuf parfait, de petits pois en veloûté à l'huile d'olive des Baux-de-Provence. Et ce n'était que le prélude!

Le plat principal était composé d'un suprême de volaille rôitie, d'écrevisses «juste raidies» avec leur jus brun de volaille, leur jus d'écrevisse et leurs asperges blanches. Une sélection de fromages de région a évidemment suivi ce deuxième plat, présentée sur un plateau garni de confitures, noix et salade. Pour clore le spectacle, les «brigades culinaires» ont proposé un dessert constitué de chocolat grand cru et d'agrumes, pour la note acidulée.

«On n'a eu aucun caprice»

Le 15 juin à 20h30, les chefs d'Etat se sont réunis à l'Hôtel Royal, lors d'un dîner Gala mijoté par le chef Emmanuel Renaut, trois étoiles Michelin et nommé Meilleur ouvrier de France. Ainsi qu'il la confié à France Info, le Haut-Savoyard a servi des petits pois, des champignons, de l'omble chevalier, du veau de Chartreuse et des fromages régionaux.

Et aucun des invités n'aurait fait la fine bouche, face à leur assiete, affirme le chef: «Hormis des personnes qui mangent un peu plus cuit, on n'a eu aucun caprice, a-t-il expliqué auprès du média français. Tous ont mangé le menu avec plaisir.»

Caviar et homard à Versailles

Après le G7, Donald Trump s'est envolé pour Paris, où il a effectivement signé l'accord de paix avec l'Iran, dans le Palais de Versailles. D'après le «Washington Post», ce moment historique s'est déroulé lors d'un dîner «clinquant» organisé par Emmanuel Macron, à la surprise générale des autres convives. À ce moment-là, les assiettes étaient garnies de homard et de caviar.

Le média d'opinion «The Daily Beast» ajoute que le menu, orchestré par le chef étoilé Alain Ducasse, comportait également du poulet rôti au truffes, du gratin dauphinois et une tarte au chocolat surmontée de glace vanille, soulignant qu'il s'agissait d'un revirement de routine flagrant pour un président abonné aux Filet-O-Fish.