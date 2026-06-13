No G7 veut faire «un contre-sommet magnifique»

Alors que les dirigeants des sept puissances du monde se retrouveront dès lundi à Evian-les-Bains (F), Genève devient l'épicentre de la contestation lémanique. Le contre-sommet, mené par soixante organisations, a été lancé vendredi soir.

«On est là!» a martelé Françoise Nyffeler, de la coalition No G7, galvanisant une salle du Faubourg quasiment pleine. La militante féministe est revenue sur les «très graves entraves au droit de manifester», «la propagande criminalisante des syndicats patronaux, du PLR et de l'UDC» et l'absence de soutien des magistrats de gauche, promettant que «certaines choses se régleront après.»

Après plus six mois de travail, «ce qui compte pour le moment est de faire un contre-sommet magnifique», a-t-elle poursuivi. Dix-huit tables rondes sont au programme jusqu'à samedi soir dans différents lieux de la ville, la coalition n'ayant pas reçu l'autorisation d'installer un village militant dans un parc de la Ville de Genève.

«Prédateurs du G7»

L'objectif de ces rencontres internationales est de «construire la résistance et discuter du monde dont nous voulons», a souligné Françoise Nyffeler. Et de dénoncer la «dérive fasciste qui menace toute l'Europe», l'impérialisme, le masculinisme ou encore les politiques destructrices des «prédateurs du G7».

La coalition No G7 sera dans la rue dimanche, journée de la grève féministe, lors d'une manifestation qu'elle espère «immense». Les contrôles renforcés à la frontière risquent toutefois de limiter le nombre de personnes venant de l'étranger. Les participants sont invités à se rassembler dès 14h00 au parc de La Perle du Lac. Le cortège partira à 15h15 et fera une boucle sur la rive gauche de la rade.

Source: ATS