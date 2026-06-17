Un homme de 28 ans affirme avoir été violemment frappé par des policiers en civil, dimanche soir à Genève, en marge de la manifestation anti-G7. Il a porté plainte, tout comme un couple à vélo qui dit aussi avoir été pris à partie.

G7: Un homme dit avoir été tabassé par des policiers en civil dans la rue

G7: Un homme dit avoir été tabassé par des policiers en civil dans la rue

Solène Monney Journaliste Blick

Des violences policières présumées en marge de la manifestation anti-G7 à Genève font l’objet de plaintes. Selon plusieurs témoignages recueillis par la «Tribune de Genève» et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, un manifestant de 28 ans aurait été violemment frappé par des policiers en civil dans le quartier des Pâquis, dimanche 14 juin vers minuit, alors que la manifestation était immobilisée depuis plusieurs heures.

L’homme, qui tentait de rejoindre des proches bloqués dans la nasse pour leur apporter de l’eau et de la nourriture, affirme avoir été poursuivi, roué de coups, gazé puis menotté par des agents en civil, dont certains auraient été masqués. «Il a cru qu’il allait mourir», précise la soeur de la victime.

Une vidéo troublante

Des habitants du quartier ont assisté à la scène. «Une voiture de police est passée sans s’arrêter», indique l'un d'eux. Dans une vidéo, on voit une patrouille assistant à la scène violente... et quitter les lieux. Ses proches et plusieurs témoins contestent tout refus d’obtempérer.

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L'homme de 28 ans souffre notamment d’une fracture à la main, de gros hématomes et d’un traumatisme crânien. Un couple à vélo, également pris à partie selon son témoignage, a aussi porté plainte. La police genevoise confirme qu’une interpellation a eu lieu dans le cadre du dispositif sécuritaire lié au G7, mais ne commente pas davantage. Elle indique que des vérifications et une analyse sont en cours.