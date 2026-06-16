A la manifestation anti-G7 du 14 juin, l'encerclement effectué par la police genevoise n'est pas sans lien avec les formations suivies en France. La Suisse romande puise ses techniques depuis une décennie dans les formations de maintien de l'ordre à Saint-Astier.

Myret Zaki Journaliste Blick

La pratique dite de la «nasse» policière, ou de l'encerclement, a fait beaucoup parler d'elle quand, lors de la grande manifestation anti-G7 de ce 14 juin, quelque 300 manifestants se sont trouvés pris en étau par les forces de l'ordre, pour une durée allant jusqu'à 9 heures. L'encerclement d'un groupe de manifestants permet à la police de contenir des troubles à l'ordre public et de procéder à des contrôles d'identité, et éventuellement à des arrestations.

Intensification de la pratique

Blick a voulu savoir à quand remonte cette pratique de la nasse en Suisse romande, et de quelle doctrine elle s'inspire. «Contenir des foules en les encerclant est une pratique vieille comme le monde», assure une source expérimentée. Il ressort toutefois que cette pratique, que l'on a aussi vue dans les rues de Paris ces dernières années, est relativement nouvelle en Suisse romande. Et surtout, qu'elle gagne clairement en fréquence et en intensité depuis quelques années.

En octobre dernier par exemple, des manifestants pro-palestiniens ont été encerclés à Berne pour une durée allant jusqu'à 10 heures, mais la manifestation n'était pas autorisée dès le départ. Celle de ce 14 juin était autorisée de 15h à 22h30 au départ, mais la police a décrété sa dissolution dès 18h avant de procéder à la nasse. Autre exemple, celui de la manifestation contre la venue d'Emmanuel Macron et d'Alain Berset à l'Université de Lausanne en novembre 2023, lors de laquelle la police avait tenté de contenir quelque 200 manifestants, et qui était non autorisée elle aussi.

Saint-Astier, la référence

De quelle doctrine s'inspire cette pratique de l'encerclement qui fait son entrée par la grande porte dans les rues helvétiques? C'est un sujet clairement sensible: nos sources se sont montrées frileuses à l'idée de s'exprimer. Il apparaît clairement que la police genevoise s'inspire de la France en matière de maintien de l'ordre, tout comme celles des autres cantons romands et du Tessin. «On se base sur une doctrine de la gendarmerie française», résume une source.

Depuis 2012, la référence en la matière pour Genève est Saint-Astier en Dordogne, où se trouve le Centre National d'Entraînement des Forces de Gendarmerie (CNEFG). C'est là que les aspirants policiers de l'académie de police de Savatan (VD), l'un des principaux centres de formation policière de Suisse romande, vont perfectionner leur apprentissage en maintien et rétablissement de l'ordre.

Par ailleurs, depuis 2021, un CAS et un DAS (formations post-grades) ont même été développés dans ce domaine, avec un module intensif à Saint-Astier pour les officiers et sous-officiers. Durant ce stage en immersion, «les participants observent, vivent et acquièrent des expériences de gestion de crise d’officiers et de sous-officiers de la Gendarmerie Mobile française, afin de pouvoir transférer ensuite ces méthodes de raisonnement tactique et de savoir-faire dans leur environnement professionnel», indique la brochure de la formation.

Doctrine commune

Tout avait commencé avec une expérience réussie de jumelage de l’école de Savatan avec l'école de gendarmerie de Dijon, qui a permis de «renforcer davantage les relations franco-suisses à travers une coopération directe en matière de maintien de l’ordre», comme l'explique sur une publication Linkedin de 2025 le capitaine Nicolas Meldem, officier de liaison, qui représente l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières à l'ambassade de Suisse à Paris.

Puis dès 2017, le Groupe de maintien de l'ordre romand (GMO), une force intercantonale qui regroupe des policiers des cantons romands et du Tessin afin de disposer d'une doctrine commune, de formations communes, et d'une capacité de renfort lors d'événements majeurs, a décidé de concentrer la formation au maintien de l'ordre de toute la Suisse romande à Saint-Astier.

Un changement d'échelle

C'est ainsi que les polices romandes ont évolué avec les doctrines françaises de maintien et de rétablissement de l'ordre. En France, l'usage de la technique du nassage remonte à une trentaine d'années, mais il s'est intensifié depuis les années 2000, quand la doctrine classique (disperser les foules) a laissé progressivement la place à une doctrine contemporaine plus proactive (isoler et identifier). Celle-ci s'est développée avec l'émergence et la multiplication des contre-sommets dans les grandes villes, et l'augmentation des émeutes urbaines.

A Paris, les manifestations contre la loi Travail (2016) et le mouvement des Gilets jaunes (2018-2020) ont été l'occasion d'un changement d'échelle des pratiques anti-émeute: les forces de l'ordre françaises ont recouru plus massivement à la technique de la nasse.

C'est dans ce contexte que les formations de Saint-Astier ont aussi évolué pour intégrer des scénarios plus complexes que celui des manifestations syndicales classiques. Les gendarmes mobiles français apprennent ainsi de manière toujours plus structurée les techniques d'encerclement, de canalisation, de compartimentage des foules. Le centre de Saint-Astier se prévaut en effet d'être «un laboratoire» dans le domaine, et «d'armer le gendarme mobile face à tous les adversaires et toutes les nouvelles typologies de désordre».

Aucune «militarisation»

Ainsi, depuis une décennie, les doctrines françaises de contrôle spatial des foules influencent les polices romandes. L'évolution de ces pratiques se reflète aussi visuellement, dans l'évolution des équipements anti-émeute: alors que dans les années 1970-1980, ils étaient plus rudimentaires (casque, bouclier, matraque), ils sont devenus plus lourds, comme on a pu le voir à Genève ce week-end, avec des protections articulées des bras, jambes, épaules, un plastron modulaire et un casque à visière balistique.

Des accoutrements qui se sont aussi adaptés au type d'adversaire que ces forces de l'ordre affrontent: de manière générale, les manifestations altermondialistes et les anti-sommets de Seattle, Prague, Göteborg, Gênes ou Evian ont fortement influencé les doctrines européennes de maintien de l'ordre et l'évolution des équipements.

Nos sources parlent aussi d'autres tactiques nouvelles de maîtrise des émeutes: par exemple, les équipes mobiles qui interviennent sur des motos, montées par deux policiers, pour interpeller des personnes problématiques dans une foule ou dans un groupe antagoniste. Aujourd'hui, des systèmes de drones ou de caméras de télésurveillance facilitent également le contrôle de ces opérations en milieu urbain.

Réfutant l'idée d'une «militarisation» des pratiques policières du maintien de l'ordre par ces logiques d'encerclement, les défenseurs de cette technique rétorquent qu'il s'agit d'un outil visant à éviter des affrontements plus violents ou des dispersions incontrôlées. Pour les experts que nous avons interrogés sous couvert d'anonymat, la méthode de la nasse a, en réalité, clairement fonctionné ce 14 juin. Peut-être y a-t-il des améliorations à y apporter, concèdent certains, mais la méthode a clairement fait ses preuves, selon ces derniers. «C'est une technique efficace, qui fait moins mal que les coups de matraque».

«Possibilité de s'éloigner»

A Genève, très peu d'informations filtrent sur la doctrine concrète d'engagement de la police. Or la pratique de la nasse crée de nouvelles situations qui interrogent quant aux théories sous-jacentes. Au sujet de cette doctrine, le 10 juin, le Conseil d'Etat a renvoyé, dans son communiqué hebdomadaire, au document de référence, daté de 2019, de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police. Fait intéressant, il y est stipulé, entre autres, que le principe de proportionnalité induit «de laisser la possibilité à toutes personnes présentes lors de l’événement de s’éloigner de la zone dangereuse». Or de nombreux témoins pris dans la nasse du 14 juin à Genève se sont plaints de n'avoir pas pu quitter les lieux lorsqu'ils ont souhaité le faire, ou d'avoir suivi les indications de la police, seulement pour se trouver pris au piège de la nasse sans possibilité de partir.

D'après nos sources, un bilan honnête devrait être tiré par les corps de police de l'utlisation de ces pratiques après le sommet du G7. Mais toutes les personnes interrogées s'accordent sur le fait que la technique de la nasse s'est révélée globalement efficace durant la manifestation anti-G7. «Cela vaudrait le coup de garder cette doctrine et de l'explorer davantage», ont conclu les personnes interrogées des milieux policiers et sécuritaires.

Parmi les éléments à améliorer, le temps d'attente peut être réduit, la collecte d'information disposant d'une grande latitude de gain d'efficacité. Un interlocuteur évoque l'accès aux toilettes, dont certains manifestants ont déclaré avoir été privés lors de la nasse de ce dimanche: «C'est une évidence». Ici, c'est l'organisation qui n'avait pu être prévue à l'avance, ce 14 juin. «Difficile de planifier avec précision ce type d'actions. Et d'aller réveiller l'entreprise de sanitaires au milieu de la nuit», détaille notre interlocuteur. Le résultat final à retenir, d'après nos sources, est qu'il n'y a pas eu de blessés. «Juste une Tesla brûlée et quelques vitrines cassées». Et cela, ils l'attribuent clairement aux bons gestes effectués par la police.