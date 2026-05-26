Pour la coalition No-G7: «La droite veut le chaos»

«Sabotage» de l'Etat

Quel est l'ordre du jour avec Madame Kast? «Nous n'en recevons jamais», regrette Françoise Nyffeler. Sur le principe, la discussion doit continuer autour du U Lacustre et la proposition de rive droite, ainsi que du village. «Ils ont imposé à la ville de l'interdire, alors que nous discutions déjà ensemble de toilettes sèches et d'électricité», souligne la militante, également membre de la Grève féministe.

Vincent Bircher ajoute qu'en 2003, un accord avait été conclu sur la manifestation mais aussi sur l'organisation (campings, abris de la protection civile prévus pour accueillir les manifestants). En conclusion, un rapport de l'époque indique que les travaux d'organisation auraient dû démarrer plus tôt, plusieurs mois à l'avance. «C'est d'autant plus rageant de s'entendre dire qu'il n'y a pas de solution. Des dizaines et des dizaines de militants travaillent d'arrache-pied pour penser à tous les aspects d'accueil, d'encadrement. C'est frustrant de voir qu'en face, ce travail n'est pas fait.»

Teo Frei tance clairement la ministre de la sécurité. «Ça fera trois rencontres avec Carole-Anne Kast. A chaque fois, c'est très long. On détaille nos arguments et nos propositions. De leur côté, ce n'est que du sabotage. Il n'y a aucune proposition de leur côté.»

Les militants sont confrontés à l'idée que leur U Lacustre est également une idée arrêtée dont ils ne souhaitent pas s'éloigner pour accepter un compromis. «Ce n'est pas un petit truc que nous voulons. Nous et plusieurs partis politiques, y compris celui de Madame Kast (ndlr: le parti socialiste) estimons que ce parcours est le seul qui permette d'assurer la sécurité.»