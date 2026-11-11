Un salarié frontalier étranger sur quatre en Suisse travaille à Genève. Fin septembre, le canton en recensait 116'213, soit 3892 de plus qu’un an plus tôt, selon les chiffres publiés par l’Ocstat.

Le nombre de frontaliers étrangers actifs à Genève a progressé de 3,5% en un an

Le nombre de frontaliers étrangers actifs à Genève a progressé de 3,5% en un an

Toan Izaguirre Journaliste Blick

Le nombre de frontaliers étrangers actifs à Genève continue de grimper. Selon des chiffres de l’Office cantonal de la statistique (Ocstat) publiés ce mardi 10 novembre, repris en premier par la «Tribune de Genève», le canton en recensait 116'213 à fin septembre, contre 115'021 au premier trimestre. Après correction des variations saisonnières, liées notamment aux emplois d’été. Le nombre de frontaliers change en effet selon la saison. En été, par exemple, l’hôtellerie, la restauration, l’agriculture, le tourisme et les chantiers embauchent davantage, souvent pour des contrats temporaires.

Sur un an, Genève compte 3892 frontaliers étrangers de plus (+3,5%). Leur nombre est passé de 112'321 à 116'213. La progression s’accélère: entre septembre 2024 et septembre 2025, elle s’était limitée à 925 personnes (+0,8%).

Une hausse aussi à l'échelle nationale

La tendance est aussi à la hausse au niveau national. La Suisse comptait 414'488 frontaliers étrangers fin septembre, contre 408'893 au premier trimestre. Cela représente une hausse de 1% depuis janvier, après la correction saisonnière.

Genève reste le premier canton employeur de cette main-d’œuvre, avec 28% des effectifs du pays. Suivent le Tessin (19%), Vaud (11%) et Bâle-Ville (9%). A noter que ces chiffres ne comptent pas les frontaliers suisses et binationaux domiciliés à l’étranger, ni les fonctionnaires internationaux qui résident en France.