Le conseiller d’Etat fribourgeois UDC Philippe Demierre n’est pas réélu et cède son siège à la gauche pour 233 voix. L'élu sortant estime que les turbulences au sein de son parti n’ont joué aucun rôle dans sa défaite.

Philippe Demierre perd son siège: les turbulences de l’UDC ont-elles pesé dans sa défaite?

Philippe Demierre perd son siège: les turbulences de l’UDC ont-elles pesé dans sa défaite?

En bref A Fribourg, l’UDC Philippe Demierre perd son siège au profit de la socialiste Stephanie Tschopp pour 233 voix, après l’avoir devancée de 8725 voix au premier tour

Entre les deux tours, Demierre perd 2450 voix, alors que son colistier centriste Markus Julmy en gagne 5149; une étude publiée en 2022 établit à 94,4% le taux de réélection des sortants dans les gouvernements cantonaux

Demierre estime que les affaires de l’UDC nationale n’ont joué aucun rôle, mais leur impact reste impossible à mesurer; la polémique autour de la polyclinique de Romont, l’affaire Buffat et la mobilisation variable des électorats PLR et de gauche ont aussi pu peser

Claude Ansermoz Rédacteur en chef en charge des contenus

Le conseiller d’Etat fribourgeois UDC Philippe Demierre n’est pas réélu. Mais il ne faudrait pas, selon lui, y voir un lien avec les turbulences que traverse le parti de Blocher autour de la succession de Guy Parmelin au Conseil fédéral.

«Je quitte le gouvernement avec beaucoup de satisfaction. Les affaires autour de mon parti n’ont joué aucun rôle, je pense. C’est parfois plus facile d’arriver comme nouveau candidat que comme sortant. J’ai des idées agrariennes. Je continuerai à me battre pour mon canton.»

Etre sortant est un atout

Et pourtant, être sortant constitue statistiquement un atout électoral. Une étude publiée en 2022 dans la revue Public Choice, portant sur 225 élections gouvernementales cantonales entre 1980 et 2019, établit à 94,4% le taux de réélection des sortants. Les auteurs constatent également qu’à l’occasion de leur première tentative de réélection, les conseillers d'Etat initialement élus lors d’un renouvellement ordinaire améliorent en moyenne leur score de 6,4 points de pourcentage.

Quant aux répercussions des turbulences de l’UDC nationale sur le scrutin fribourgeois, elles étaient évoquées avant même le second tour. Savio Michellod, secrétaire général du PLR fribourgeois, déclarait le 26 novembre à Watson, à propos des conséquences de l’éviction de Céline Amaudruz du ticket UDC pour le Conseil fédéral: «Sur mes différents réseaux, certaines personnes déclarent vouloir s’abstenir de voter pour Monsieur Demierre.»

Renversement électoral spectaculaire

D’autres facteurs ont aussi pu contribuer à cette désaffection: l’affaire de la polyclinique de Romont, avec des soupçons de favoritisme contestés par Demierre, l’affaire Buffat, qui a affecté l’image de l’UDC romande durant l’entre-deux-tours, la démobilisation potentielle de l’électorat PLR, dont les deux conseillers d’Etat étaient déjà réélus, ou encore la mobilisation de la gauche, qui avait explicitement désigné le siège de Demierre comme son objectif.

Reste que le renversement électoral est spectaculaire. Le 8 novembre, l’UDC gagnait six sièges au Grand Conseil et Philippe Demierre devançait la socialiste Stephanie Tschopp de 8725 voix. Trois semaines plus tard, il accuse un retard de 905 voix sur cette dernière. Plus révélateur encore, alors que son colistier centriste Markus Julmy gagne 5149 voix entre les deux tours (+13,4%), le candidat UDC en perd 2 450 (−6,6%). Et c’est finalement pour 233 voix que Demierre cède son siège à la gauche.

Si rien ne permet de mesurer précisément l’impact du feuilleton de la succession de Guy Parmelin sur le scrutin fribourgeois, affirmer qu’il n’a joué aucun rôle paraît pour le moins hasardeux. Au vu de l’étroitesse du résultat, il n’aurait d’ailleurs pas fallu qu’il en joue un très grand pour faire basculer l’élection.