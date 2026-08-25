La célèbre baleine du Musée d’histoire naturelle de Fribourg a été déplacée mardi vers ses futurs locaux. Ce rorqual boréal de 11 mètres, âgé de 170 ans, a parcouru 600 mètres dans une opération technique exceptionnelle.

ATS Agence télégraphique suisse

L'emblématique baleine du Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF) a accompli mardi son déménagement vers les nouveaux locaux de l'institution prévus pour fin 2028. Le cétacé de 11 mètres, 1650 kilos et «âgé» de plus de 170 ans, a effectué un trajet de 600 mètres.

La baleine est le tout premier objet à rejoindre le futur bâtiment de l'institution à la route des Arsenaux. Le transfert sur un camion a constitué une opération «hors norme, à la croisée de la prouesse technique, du défi logistique et de la conservation patrimoniale», selon le MHNF.

«Hors du commun»

L'opération, entamée à 07h30, a consisté à passer du site actuel sur le plateau de Pérolles au musée en chantier. La baleine naturalisée est une «véritable icône». «Tous les visiteurs ont connu avec elle une rencontre émotionnelle», a indiqué à Keystone-ATS le directeur du MHNF, Peter Wandeler.

Echoué au Havre (F) en 1852, puis intégré aux collections fribourgeoises en 1882, après un parcours «hors du commun», le rorqual boréal compte aujourd’hui parmi les très rares objets de ce type conservés dans le monde.