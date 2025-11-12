DE
Il remplace Françoise Savoy
Bruno Marmier présidera le Grand Conseil fribourgeois en 2026

Le Grand Conseil fribourgeois sera présidé en 2026 par Bruno Marmier, député vert de 50 ans. Elu mercredi, il remplace Françoise Savoy. Bernhard Altermatt et Pascal Lauber ont été élus respectivement premier et deuxième vice-présidents.
Publié: il y a 50 minutes
Le Grand Conseil fribourgeois sera présidé en 2026 par Bruno Marmier.
Photo: KEYSTONE
AFP Agence France-Presse

Le Grand Conseil fribourgeois sera présidé l'an prochain par le député vert Bruno Marmier, 50 ans. Syndic de Villars-sur-Glâne et ancien traducteur indépendant, cet ex-président de groupe a été élu à la fonction mercredi en remplacement de la députée socialiste Françoise Savoy, 49 ans.

Ancien président de son parti cantonal, Bruno Marmier a réuni 80 voix sur son nom. La présidence du législatif cantonal a été complétée par l'élection à la première vice-présidence du député centriste Bernhard Altermatt, 48 ans, historien et représentant du cercle électoral de Fribourg-Ville.

Ce dernier, parfait bilingue, devrait en conséquence accéder au perchoir du Grand Conseil fribourgeois en 2027, sous réserve de sa reconduction lors du renouvellement du parlement lors des élections générales de novembre prochain. La deuxième vice-présidence est revenue, quant à elle, au PLR de Morlon Pascal Lauber, 54 ans.

