Selon une étude de Comparis, l'envie de quitter la Suisse romande pour la France voisine progresse fortement. Environ 92'400 Romands envisagent désormais de s'y installer. La cherté de l'immobilier en Suisse explique largement cet intérêt.

Plus de 92'000 Romands envisagent de s'installer en France voisine

Plus de 92'000 Romands envisagent de s'installer en France voisine

ATS Agence télégraphique suisse

La perspective d'un déménagement en France voisine séduit un nombre croissant de Romands. Selon une enquête du comparateur Comparis publiée jeudi, 92'400 personnes envisagent de franchir la frontière pour s'y installer. Une précédente étude menée il y a un peu plus d'un an estimait ce chiffre à 50'000 ménages, ce qui confirme une tendance qui s'accentue.

Le coût du logement en Suisse romande apparaît comme le principal facteur expliquant cet intérêt. Près de sept personnes sur dix interrogées jugent les loyers ou les prix d'achat élevés dans leur région. A l'inverse, le niveau nettement plus abordable des logements en France constitue le principal attrait du pays voisin.

Le sentiment de cherté est particulièrement marqué dans le canton de Genève, où une personne interrogée sur deux estime que les coûts du logement sont «très élevés». Dans les cantons de Berne, du Jura et du Valais, cette proportion varie entre 10% et 12%. L'enquête montre également qu'un quart des répondants consacrent au moins 36% du budget de leur ménage au logement.

Le prix de l'immobilier n'est toutefois pas le seul critère pris en compte. Quatre personnes sur dix disent ne pas être prêtes à allonger leur trajet domicile-travail pour bénéficier d'un logement meilleur marché. Le principal frein évoqué reste néanmoins l'éloignement de la famille et des amis, devant les incertitudes liées aux démarches administratives. L'étude, réalisée par l'institut Innofact pour le compte de Comparis, repose sur un sondage effectué en mai 2026 auprès de 1001 personnes résidant en Suisse romande.