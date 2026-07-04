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Concert gratuit
La Lausannoise Marie Jay a fait vibrer Montreux Jazz

Marie Jay a enflammé les quais du Montreux Jazz Festival vendredi soir, lançant la programmation gratuite avec son nouvel EP «le rose c’est hasbeen». À 24 ans, l’artiste lausannoise a conquis une foule sous le charme.
Publié: il y a 19 minutes
Marie Jay lance les concerts gratuits du Montreux Jazz.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Elle a dragué un public déjà séduit: portée par la sortie de son nouvel EP «le rose c’est hasbeen», Marie Jay a lancé la programmation gratuite du festival montreusien vendredi soir. L’artiste lausannoise se produisait sur les quais pour la troisième année de suite.

«Vous êtes vraiment magnifiques à regarder», sourit la jeune artiste de 24 ans devant “sa” terrasse pleine à craquer après quelques extraits de sa pop colorée. La golden hour semble réussir à la foule contenue sur la Nestlé Sunset Stage à 20h00.

Après «Trottinette» - morceau de son premier EP du même nom (2024) - Marie Jay fait rapidement débarquer «boum boum barbie» et autres sons de son dernier projet, sorti il y a à peine trois semaines. Dedans, il y a du «travail, de la sueur et du coeur», confie-t-elle.

Avec sa voix-plume incisive et engagée, parfois douce, souvent malicieuse et toujours authentique, l’auteure-compositrice-interprète livre des récits sur les relations humaines, en particulier amoureuses, sur le passage à l’âge adulte, les injonctions sociales ou encore les vastes aléas du quotidien. «Bravo margaux», «nulle», «joli désastre» et «oups» racontent “l’histoire de se casser la gueule progressivement à force de vouloir tout bien faire partout tout le temps.»

«Trop contente d'être là»

Sur scène, Marie Jay ne reste jamais à la même place longtemps. Elle virevolte dans son t-shirt jaune, dérobe la guitare de l'un des deux musiciens qui l'entourent, se rapproche du public qui l'encercle et s'y immisce même quelques secondes pour danser à ses côtés.

Conquis, le public clappe, crie, sourit, sautille et emprunte les paroles. En son sein, des «nerds de Marie Jay» - selon ses mots -, qui la suivent depuis ses débuts, réveillés notamment par «Dory» (2022), premier single de celle que la presse surnommait alors «voix d'or».

Toujours face au soleil, la Vaudoise se voit offrir un éventail par une spectatrice des premiers rangs. La sueur qui perle sur les visages rappelle aussi que la saison des concerts estivaux ne fait que commencer. Après le Montreux Jazz Festival, la jeune femme, désormais installée à Paris, se produira à maintes reprises en Suisse - au GurtenFestival, à Paléo ou encore à l'Estivale - et en France.

Et justement, une chanson «faite pour entrer dans l'été» vient clôturer les soixante minutes de performance. Avec «oups», Marie Jay déclare ouverte «la saison des mauvais choix, des mauvaises idées et du déni.» «Prenez soin de vous et à bientôt.»

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