Le Valais refuse de payer les obsèques de féminicides

Le Parlement valaisan a dit non jeudi à une prise en charge par le Canton des frais d'obsèques liés aux féminicides. La motion, transformée à la dernière minute en postulat, n'a pas convaincu la majorité des députés de droite, notamment ceux du PLR et de l'UDC.
«En Suisse, et notamment en Valais, chaque féminicide met en lumière les failles du système de protection envers les femmes. Face à cette réalité, il est légitime de s'interroger sur la responsabilité de l'Etat et sur la nécessité de prendre en charge les frais liés à ces drames, en reconnaissance de son devoir de protection non-assumé», avaient résumé dans leur texte Sarah Constantin (PS), Françoise Métrailler (Le Centre du Valais romand) et Urs Juon (Le Centre du Haut-Valais).
«L'Etat a pour mission fondamentale d'assurer la sécurité de tous ses citoyens. Les traités internationaux et la Constitution fédérale engagent la Suisse et ses cantons à prévenir, protéger et poursuivre les violences faites aux femmes», avaient rappelé ces députés. «Lorsqu'une femme est victime d'un féminicide, cela reflète l’incapacité des pouvoirs publics à remplir ce devoir de protection.»
«Envoyer un signal fort»
«Les familles des victimes de féminicide se retrouvent souvent démunies face à des coûts importants: frais funéraires, accompagnement psychologique, démarches judiciaires», ont encore rappelé les signataires.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
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Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
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026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
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Pour les députés favorables au postulat, si certains frais sont pris en charge par la LAVI, «la prise en charge par l'Etat des frais d'obsèques constituerait un geste symbolique de réparation et un acte de reconnaissance envers les victimes et leurs familles ainsi qu'un signal fort envoyé à la société sur l'engagement de l'Etat à lutter contre ces violences.»
Pas de corrélation pour l'UDC
«Chaque féminicide est un féminicide de trop, nous sommes tous d'accord», a rappelé lors des débats Barbara Anthamatten (UDC du Haut-Valais). «Cependant, nous ne pouvons pas soutenir la motion, au motif qu'un tel drame révélerait un manquement de l'Etat», a ajouté Gwendoline Bourban (UDCVR). Le PLR s'est exprimé contre le texte, notamment pour une «question d'égalité de traitement», selon Swen Luyet.
Divers députés ont estimé peu cohérent de prendre en charge les frais des obsèques liées aux féminicides et non à d'autres forces de décès, comme les suicides.
Un vote clair
«Vous craignez de créer un précédent, mais précisement un féminicide, c'est déjà un précédent. L'assassinat d'une femme dans un contexte de violence fondé sur le genre est un crime particulier par définition», leur a rétorqué Sarah Constantin (PS).
Le postulat a été refusé par 75 voix contre 46 et 4 abstentions. Il a ainsi été classé.