Le Parlement valaisan a rejeté jeudi un postulat visant à faire prendre en charge par le Canton les frais d'obsèques des victimes de féminicides. La majorité PLR et UDC a jugé la mesure inappropriée pour des raisons d'égalité.

Le Valais refuse de payer les obsèques de féminicides

Le Valais refuse de payer les obsèques de féminicides

ATS Agence télégraphique suisse

Le Parlement valaisan a dit non jeudi à une prise en charge par le Canton des frais d'obsèques liés aux féminicides. La motion, transformée à la dernière minute en postulat, n'a pas convaincu la majorité des députés de droite, notamment ceux du PLR et de l'UDC.

«En Suisse, et notamment en Valais, chaque féminicide met en lumière les failles du système de protection envers les femmes. Face à cette réalité, il est légitime de s'interroger sur la responsabilité de l'Etat et sur la nécessité de prendre en charge les frais liés à ces drames, en reconnaissance de son devoir de protection non-assumé», avaient résumé dans leur texte Sarah Constantin (PS), Françoise Métrailler (Le Centre du Valais romand) et Urs Juon (Le Centre du Haut-Valais).

«L'Etat a pour mission fondamentale d'assurer la sécurité de tous ses citoyens. Les traités internationaux et la Constitution fédérale engagent la Suisse et ses cantons à prévenir, protéger et poursuivre les violences faites aux femmes», avaient rappelé ces députés. «Lorsqu'une femme est victime d'un féminicide, cela reflète l’incapacité des pouvoirs publics à remplir ce devoir de protection.»

«Envoyer un signal fort»

«Les familles des victimes de féminicide se retrouvent souvent démunies face à des coûts importants: frais funéraires, accompagnement psychologique, démarches judiciaires», ont encore rappelé les signataires.

Pour les députés favorables au postulat, si certains frais sont pris en charge par la LAVI, «la prise en charge par l'Etat des frais d'obsèques constituerait un geste symbolique de réparation et un acte de reconnaissance envers les victimes et leurs familles ainsi qu'un signal fort envoyé à la société sur l'engagement de l'Etat à lutter contre ces violences.»

Pas de corrélation pour l'UDC

«Chaque féminicide est un féminicide de trop, nous sommes tous d'accord», a rappelé lors des débats Barbara Anthamatten (UDC du Haut-Valais). «Cependant, nous ne pouvons pas soutenir la motion, au motif qu'un tel drame révélerait un manquement de l'Etat», a ajouté Gwendoline Bourban (UDCVR). Le PLR s'est exprimé contre le texte, notamment pour une «question d'égalité de traitement», selon Swen Luyet.

Divers députés ont estimé peu cohérent de prendre en charge les frais des obsèques liées aux féminicides et non à d'autres forces de décès, comme les suicides.

Un vote clair

«Vous craignez de créer un précédent, mais précisement un féminicide, c'est déjà un précédent. L'assassinat d'une femme dans un contexte de violence fondé sur le genre est un crime particulier par définition», leur a rétorqué Sarah Constantin (PS).

Le postulat a été refusé par 75 voix contre 46 et 4 abstentions. Il a ainsi été classé.