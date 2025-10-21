Au menu de ce mardi 21 octobre: les groupes de combats néonazis, le chaos devant un théâtre genevois, la Suisse s'immisce dans le procès contre BNP Paribas, le soutien suisse à la candidature d'un pays à l'UE et pour finir un oiseau rare en Suisse attire les foules.

Des fights clubs néonazis s'implantent en Suisse et en Romandie, pronant un «nationalisme blanc».

La pluie sera de la partie en Suisse romande ce mardi 21 octobre. Alors, pour tenter de sécher les coeurs, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un florilège des actus suisses qui vont compter aujourd'hui. C'est parti!

1 Des fights clubs de suprémacistes blancs en Romandie

Des fight clubs d’extrême droite, inspirés des Active Clubs américains, émergent en Suisse. Mélangeant MMA et idéologie suprémaciste blanche, ces groupes recrutent via Telegram et prônent un «nationalisme blanc 3.0», rapporte «Le Temps». Le canal Active Club Helvetia, créé en février 2025, fédère plusieurs branches régionales dont une romande «AC Romandia», comptant 650 abonnés. Les échanges révèlent des symboles néonazis et un discours viriliste. Les liens avec l’extrême droite française sont forts, tandis que l’histoire suisse est réinterprétée pour nourrir un récit identitaire. Fondé aux Etats-Unis par Robert Rundo, le réseau compte 187 sections dans 27 pays. En Suisse, les effectifs restent modestes, mais leur organisation en cellules inquiète le Service de renseignement de la Confédération, qui y voit un potentiel glissement vers l’extrémisme violent. Le responsable du canal Telegram n'a pas répondu aux sollicitations du média.

2 Des policiers genevois accusés de violence

Vendredi soir, près du Théâtre du Loup à Genève, deux jeunes à moto poursuivis par la police ont chuté avant d’être interpellés avec brutalité. Selon «Le Courrier», des témoins décrivent des policiers se jetant sur eux, l’un pesant sur la nuque d’un jeune, un autre pointant son arme sur un spectateur. Des agents en civil auraient ensuite tenté de confisquer des téléphones et agressé un comédien, frappé, étranglé et menotté sans motif. L’équipe du théâtre, se dit «profondément choquée» et dénonce une violence disproportionnée. Elle a adressé une lettre ouverte à la cheffe de la police Monica Bonfanti et à la conseillère d’Etat Carole-Anne Kast. Face aux accusations de bavure, la police genevoise a saisi l’Inspection générale des services. Du côté du Théâtre du Loup, une plainte pénale est envisagée.

3 La Suisse impliquée dans le procès contre BNP Paribas

L’ambassade de Suisse aux Etats-Unis est intervenue dans le procès contre BNP Paribas, en s’adressant au juge américain compétent. Le tribunal américain s’est appuyé, dans son jugement, sur le droit suisse, rapportent les titres alémaniques de Tamedia en citant le «Financial Times», car une grande partie des opérations reprochées à la banque ont été menées depuis sa succursale de Genève. La Suisse souhaite apparemment éviter une trop forte ingérence des Etats-Unis, selon Tamedia. La lettre adressée par l’ambassade fait partie des documents de la procédure. La position officielle de la Suisse face à ce jugement reste toutefois incertaine: les demandes d’information sont restées sans réponse. Le tribunal a condamné BNP Paribas à verser des indemnités pour complicité de génocide. Des milliers d’autres victimes potentielles pourraient désormais intenter des actions similaires. La banque a critiqué la décision et annoncé son intention d’entreprendre d’autres démarches juridiques.

4 La Suisse pousse l'adhésion d'un pays à l'UE

La Suisse s’est engagée dans le processus d’adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l’Union européenne. Lors d’une conférence destinée aux représentants locaux des communes sur le thème de l’adhésion à l’UE, le drapeau suisse figurait sur l’affiche de l’événement, rapporte Blick. L’ambassadeur suisse, Gabriele Derighetti, y aurait prononcé une brève allocution. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a précisé au quotidien que la Suisse n’avait pas directement soutenu la conférence. Toutefois, elle aide depuis un certain temps la Bosnie-Herzégovine dans la mise en œuvre de réformes visant une bonne gouvernance et la décentralisation.

5 Un oiseau rare attire les foules à Neuchâtel

Très rarement observé en Suisse, un fuligule noir qui séjourne actuellement dans le port de Neuchâtel attire une meute d'ornithologues et photographes animaliers venus de toute la Suisse. «Il existe moins de dix données de cet oiseau dans le pays», relève Mikaël Amstutz dans les colonnes d'«ArcInfo». Ce fuligule a sans doute traversé l’Atlantique en étant dérouté par une tempête, c’est un phénomène qui est documenté, précise Mikaël Amstutz. Une migration un peu ratée qui s’est déroulée, en réalité, l’an dernier déjà: le même individu a semble-t-il déjà été observé à Neuchâtel, mais très brièvement. «Nous supposons qu’il a ensuite accompagné au printemps d’autres fuligules de la région dans leur migration annuelle en Europe du nord, avant de rejoindre à nouveau le lac de Neuchâtel pour l’hiver», explique Mikaël Amstutz. L'oiseau d'eau s’y régale notamment de moules zébrées.