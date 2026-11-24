Malgré une erreur de dépouillement à Givisiez (FR) lors des élections au Grand Conseil, le recomptage des voix effectué dimanche n'a entraîné aucun changement dans les élus ou les sièges attribués.

Erreur de dépouillement à Givisiez (FR): le recomptage ne change aucun élu

Erreur de dépouillement à Givisiez (FR): le recomptage ne change aucun élu

ATS Agence télégraphique suisse

Le recomptage des suffrages de l'élection au Grand Conseil fribourgeois dans la commune de Givisiez a abouti à une rectification du nombre de voix obtenues. Il n'y a toutefois aucun changement au niveau des personnes élues, ni du nombre de sièges obtenus par chaque parti. La commune avait constaté une erreur de dépouillement lors d’un contrôle effectué à la suite d’un signalement de la Préfecture de la Sarine. Le recomptage, ordonné jeudi dernier par le Conseil d'Etat, a eu lieu dimanche.

L'erreur principale consistait à saisir les listes non modifiées avec les listes modifiées dans l'outil informatique de gestion des élections et votations, ce qui revient à les compter deux fois. Certaines listes modifiées ont également été mal décomptées.

Cela ne change rien au nombre de sièges décrochés par chaque parti, ni à l'identité des élus dans le cercle de Sarine-Campagne. Seules deux personnes ayant terminé aux 12e et 13e rangs sur la liste du Centre voient leurs positions interverties, de même que deux candidats ayant terminé aux 17e et 18e rangs sur la liste UDC. Le recomptage ne concernait ni l'élection au Conseil d'Etat fribourgeois, ni l'élection à la préfecture du district de la Sarine.