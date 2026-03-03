DE
FR

Visa, écoles privées, photos
Les coulisses suisses du système Epstein pour recruter de jeune femmes

Pendant dix ans, Jeffrey Epstein a financé les études en Suisse de jeunes femmes étrangères inscrites dans des écoles privées prestigieuses. Des documents révèlent un système mêlant soutien financier et contreparties implicites d'échange de photos.
Publié: il y a 5 minutes
Le réseau de Jeffrey Epstein s'étendait jusqu'en Suisse où il demandait à des étudiantes de lui envoyer des photos.
Photo: AFP via Getty Images
SOLENE_FACE (1).png
Solène MonneyJournaliste Blick

Le réseau de Jeffrey Epstein s'étendait jusqu'en Suisse. Pendant une dizaine d’années, le criminel sexuel a financé les études de plusieurs jeunes femmes, principalement originaires de Russie ou d’Europe de l’Est. Celles-ci étaient inscrites dans des institutions suisses prestigieuses: écoles hôtelières à Montreux (Glion, Les Roches), Conservatoire de la Suisse italienne à Lugano ou encore le Harvard des écoles supérieures La Villa Pierrefeu, relève «Le Temps» mardi 3 mars.

Jeffrey Epstein payait les frais de formation, parfois supérieurs à 40'000 francs par an. En contrepartie, les échanges d’e-mails laissent apparaître un système implicite: envoi régulier de photos «sexys», présentations d’autres jeunes femmes, ou propositions de «candidates» pour des postes d’assistantes.

A lire aussi
Les mails explosifs d’Ariane de Rothschild à Epstein pour dénigrer Pictet
Exclusif
«Banque grandement antisémite»
Les mails explosifs d’Ariane de Rothschild à Epstein pour dénigrer Pictet
La petite copine d'Epstein a étudié à Glion dans une luxueuse école
L'affaire touche la Suisse
La petite copine d'Epstein a étudié à Glion dans une luxueuse école

La pression diplomatique

L’enquête met également en lumière l’usage de relais diplomatiques. En 2018, des échanges de messages suggèrent qu’un diplomate norvégien, en contact avec un représentant suisse, serait intervenu pour faciliter l’obtention d’un visa étudiant destiné à une candidate admise à l’Institut de Glion. Les établissements concernés affirment n’avoir entretenu aucun lien direct avec Epstein.

La Suisse apparaît aussi dans le parcours de Karyna Shuliak, dernière compagne du financier. En 2019, elle suit un cours d’été à Montreux à la Villa Pierrefeu, formation financée par Epstein. L'école lui aurait été recommandée par Ariane de Rotschild.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus