Pendant dix ans, Jeffrey Epstein a financé les études en Suisse de jeunes femmes étrangères inscrites dans des écoles privées prestigieuses. Des documents révèlent un système mêlant soutien financier et contreparties implicites d'échange de photos.

Les coulisses suisses du système Epstein pour recruter de jeune femmes

Solène Monney Journaliste Blick

Le réseau de Jeffrey Epstein s'étendait jusqu'en Suisse. Pendant une dizaine d’années, le criminel sexuel a financé les études de plusieurs jeunes femmes, principalement originaires de Russie ou d’Europe de l’Est. Celles-ci étaient inscrites dans des institutions suisses prestigieuses: écoles hôtelières à Montreux (Glion, Les Roches), Conservatoire de la Suisse italienne à Lugano ou encore le Harvard des écoles supérieures La Villa Pierrefeu, relève «Le Temps» mardi 3 mars.

Jeffrey Epstein payait les frais de formation, parfois supérieurs à 40'000 francs par an. En contrepartie, les échanges d’e-mails laissent apparaître un système implicite: envoi régulier de photos «sexys», présentations d’autres jeunes femmes, ou propositions de «candidates» pour des postes d’assistantes.

La pression diplomatique

L’enquête met également en lumière l’usage de relais diplomatiques. En 2018, des échanges de messages suggèrent qu’un diplomate norvégien, en contact avec un représentant suisse, serait intervenu pour faciliter l’obtention d’un visa étudiant destiné à une candidate admise à l’Institut de Glion. Les établissements concernés affirment n’avoir entretenu aucun lien direct avec Epstein.

La Suisse apparaît aussi dans le parcours de Karyna Shuliak, dernière compagne du financier. En 2019, elle suit un cours d’été à Montreux à la Villa Pierrefeu, formation financée par Epstein. L'école lui aurait été recommandée par Ariane de Rotschild.