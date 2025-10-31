Ces 8 activités d'Halloween vont illuminer votre weekend

La pluie qui s'annonce menace d'assombrir la fin de semaine. Pour contrer l'averse et divertir les enfants débordants d'énergie, voici le menu des loisirs «spooky» qui promettent de faire frissonner la Suisse romande.

Soirées de zombies, manoirs hantées, chasse aux bonbons... La météo morose ne peut rien contre le programme d'Halloween, ce weekend! Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

On aurait presque oublié Halloween, avec ce redoux inattendu qui contraste de façon absurde avec le retour anticipé des décorations de Noël. Mais n'imaginez pas que vampires, loups-garous, zombies et autres monstres accepteraient de faire l'impasse sur leur fête préférée, ornée de courges souriantes et de bonbons acidulés! Déjà qu'ils ne peuvent profiter que d'une soirée de liberté par an, impossible qu'ils la manquent.

Cette année, le 31 octobre a d'ailleurs le bon goût de tomber un vendredi, entraînant le weekend dans son sillage spooky. Et avec le rideau de pluie qu'annonce gaiement la météo du jour, l'ambiance devrait être parfaitement adaptée aux sursauts d'adrénaline dans la brume.

Pour les pressés: les activités du 31 octobre

Le timing est un peu serré, mais il se peut que les âmes spontanées soient toujours à la recherche d'une activité nocturne pour la soirée d'Halloween. Pas de panique, même last minute, vous trouverez bien des pistes sombres sur lesquelles danser The Monster Mash ou des lieux chaleureux où ronronner comme des chats noirs.

Le plus grand Halloween de Suisse, à Martigny (VS)

Réservé aux plus de 18 ans, ce véritable festival d'Halloween rassemble concerts et voyance, du 31 octobre au 1er novembre, sur le thème de la fête foraine de l'horreur. Dépêchez-vous de rafler vos billets, avant qu'il ne soit trop tard! Toutes les informations sont disponibles sur le site de l'événement. D'après le compte Instagram de l'événement, venir déguisé est «la clé pour survivre à la nuit»...

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Détente spooky à Loèche-Les-Bains (VS)

Si la semaine s'est avérée trop épuisante pour même penser à vous déguiser en Frankenstein, il ne vous reste plus qu'à débrancher tous vos écrans pour vous plonger dans l'eau chaude des bains, investis d'une ambiance mystique et musicale, à la lueur des bougies, jusqu'à 22h. Tous les détails se trouvent sur le site officiel de Loèche-Les-Bains.

Horror Night à la Maison d'Ailleurs d'Yverdon-les-Bains (VD)

Les inscriptions en ligne sont déjà fermées, mais si vous rêvez de participer à une soirée immersive dans un freak show inspiré d'une version horrifique du cirque, vous pouvez tenter d'appeler directement la Maison d'Ailleurs. L'activité est réservée aux plus de 16 ans, au prix de 30 fr. par personne (boissons incluses). Les départs se font à 19h30, 20h30 ou 31h30. Conseil: Si vous tremblez à la vue d'un clown, on vous conseille de vous abstenir...

Horreur à l'Usine à Gaz de Nyon (VD)

En collaboration avec ImprovizaNyon, l'Usine à Gaz propose une soirée d'Halloween dédiée à l'improvisation, sur le thème de l'horreur. Les festivités durent environ 2h et démarrent à 20h30. Le public, plein d'imagination, aura tout le loisir d'influencer l'issue des scénarios et le destin des effrayants personnages. Les personnes venant déguisées pourront tenter de gagner des entrées à la soirée Coquillages & Crustacés d’Halloween du 1er novembre. N'oubliez pas de prendre vos billets, au prix de 10 fr.

Pour les familles: le weekend d'Halloween

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de porter votre costume Temu, arrivé en retard, ou que vous manquez d'inspiration pour divertir vos petits monstres favoris, ces idées pourraient vous réjouir:

Les monstres d'Hollywood au Chaplin's World, à Vevey (VD)

Pourtant planté dans un cadre verdoyant et lumineux, le manoir de Charlie Chaplin possède un important potentiel spooky. Jusqu'au 2 novembre, on peut d'ailleurs y croiser des monstres hollywoodiens, tapis dans leurs antres, prêts à nous faire sursauter. Une activité idéale pour les familles, avec des enfants de 6 à 15 ans. Toutes les informations et la billetterie se trouvent sur le site de Chaplin's World.

«Genialloween» à Palexpo (GE)

Le dimanche 2 novembre, les plus courageux petits vampires sont attendus à Palexpo, pour une journée d'aventure agrémentée d'ateliers, de spectacles, de maquillages, de châteaux laser et de jeux d'arcade, dans une déco d'Halloween qui promet d'être XXL. Il paraît même qu'un magicien devrait être de la partie. Tous les détails, ainsi que la billetterie, se trouvent sur le site de Village du Soir.

Hallomania, à Genève

Jusqu'au 2 novembre, un festival d'Halloween envahit la ville de Genève, avec diverses activités destinée aux petits, comme aux grands monstres. Chasse aux bonbons en Vieille ville, chasse aux bonbons au parc des Évaux, afterwork gourmand, balade aux flambeaux... Le programme complet court jusqu'à début novembre et peut être épluché sur le site de l'événement.

Horreur à l’usine, Chez Théophile, à Nyon (VD)

Si l'escape game organisé par l'espace culturel Chez Théophile est malheureusement complet, une animation d'Halloween continue et gratuite accueillera les familles en quête de frissons, de 14h à 16h.