Nouvelle dégradation attendue ce week-end

Il va falloir profiter du soleil ces prochaines heures. Une nouvelle dégradation se profile en effet pour ce week-end, prévient MétéoSuisse.

Ce vendredi matin, du stratus recouvre le Plateau. Mais il devrait se dissiper en cours d’après-midi. Dans les autres régions, le soleil va briller avant l’arrivée de quelques voiles nuageux en deuxième partie de journée. Les températures seront clémentes. Il fera jusqu’à 16 degrés, et même 18 en Valais.

C’est ce week-end que les choses vont se gâter, avec un front froid qui traversera la Suisse. Samedi, la nébulosité devrait rapidement augmenter et des premières précipitations sont attendues à l'ouest durant l’après-midi. Elles devraient s’étendre en toutes régions durant la soirée et la nuit et se poursuivre dimanche. D'abord à plus de 2600m d’altitude samedi, la limite de la neige devrait drastiquement baisser pour atteindre 1800m dimanche, puis même 1300m la nuit suivante.

Les dernières gouttes devraient tomber lundi matin avant un retour du soleil… et de la grisaille les jours suivants sur le Plateau. L’automne se poursuit.

