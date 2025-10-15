Dernière mise à jour: il y a 47 minutes

La ville de Terrassa en Catalogne interdit l'adoption de chats noirs jusqu'au 10 novembre. Cette mesure vise à prévenir d'éventuels rituels ou utilisations irresponsables liés à Halloween.

Cette ville vous interdit d'adopter des chats noirs avant Halloween

La ville de Terrassa en Catalogne interdit l'adoption de chats noirs jusqu'au 10 novembre. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Une ville de Catalogne, en Espagne, a annoncé interdire provisoirement l'adoption de chats noirs avant Halloween pour éviter d'éventuels «rituels» sordides au cours de cette fête, le 31 octobre.

Toute demande d'adoption de chats noirs, souvent considérés comme porteurs de malheur dans la culture populaire, se verra rejeter jusqu'au 10 novembre pour éviter des «risques potentiels (...) liés à des superstitions, à des rituels ou encore à des utilisations irresponsables», selon un communiqué du service de protection des animaux de Terrassa.

Cette ville de plus de 200'000 habitants, située au nord-ouest de Barcelone, a expliqué le 6 octobre prendre cette décision «en raison de l'approche de la période d'Halloween et conformément aux principes de précaution appliqués par diverses associations de protection des animaux».

«Ça fait cool»

Selon Noel Duque, le conseiller municipal chargé du bien-être animal cité par la presse locale, les demandes d'adoption de chats noirs augmentent généralement chaque année à Terrassa à l'approche d'Halloween «dans le cadre de rites» ou pour servir «de décoration» au moment des célébrations «parce que 'ça fait cool'». Les autorités locales «ne pouvaient pas fermer les yeux» face à ce «sujet grave», a fait valoir Noel Duque, qui apparaît avec un chat roux sur sa photo de profil Facebook.

En Espagne, les associations de défense des animaux avertissent régulièrement que les chats peuvent être blessés, tués ou utilisés comme accessoires pendant des rituels à Halloween.

Des exceptions à cette règle provisoire pourront toutefois être accordées, selon le service de protection des animaux de Terrassa, après avoir été «dûment justifiées et évaluées», notamment si «la sécurité (du chat) est pleinement garantie».

Le processus normal d'adoption et de placement en famille d'accueil de chats noirs reprendra en novembre après Halloween, a précisé cette source, sans toutefois exclure une interdiction similaire à l'avenir. Cette ville accueille près de 10'000 chats, selon les autorités municipales.