1/5 Cette vision a profondément choqué un lecteur de Blick. Il s'agit de la tête de son chat. Photo: zVg

Sandra Meier

C'est une découverte macabre que Lukas P.* et sa compagne, lecteur du Blick, ont faite dimanche après-midi. Au milieu de la rue, dans un quartier résidentiel de Wiedlisbach (BE), gisait la tête coupée de leur chat Ragnar, âgé de seulement dix mois. «Pour nous, c'est tout un monde qui s'est écroulé», confie Lukas, en larmes.

La dernière fois qu'il a vu son chat vivant, c'était vendredi soir. Depuis, l'animal était porté disparu. Dimanche, Lukas et sa compagne sont sur le chemin du retour, chacun dans sa voiture. «Je conduisais devant et j'ai vu quelque chose sur la route», raconte-t-il. Un sentiment de malaise s'insinue en lui, mais il se rassure: l'objet sur la route est bien trop petit pour qu'il s'agisse de son animal domestique. Il poursuit sa route, jusqu'à ce que son téléphone portable sonne. «C'était ma compagne, et elle était en pleine crise d'angoisse.»

Le reste du corps reste introuvable

Des voisins leur rapportent que la tête n'était pas là peu de temps auparavant. «Quelqu'un a dû la placer délibérément sur la route», explique Lukas. Ce n'est qu'en juin 2024 que Ragnar et son frère ont rejoint la famille. Ragnar était l'un des plus beaux chats qu'il ait jamais vus: avec un pelage clair et des yeux bleus glacés.

Malgré de longues recherches dans la région, son corps reste introuvable. Outre le choc et la tristesse, Lukas ressent une immense colère au fond de lui: «Dans quel monde malade vivons-nous? Comment quelqu'un peut-il faire une chose pareille? Qui se cache derrière ce crime immonde?» Jusqu'ici, personne n'a entendu parler d'une personne détestant les chats dans le quartier.

Ce n'était probablement pas un autre animal

Selon le Bernois, la vétérinaire ainsi que la police, cette mort n'est pas l'œuvre d'un autre animal. Sur la tête de Ragnar, il n'y a pas de traces de lutte, ni d'indices de griffes ou de morsures. L'hypothèse d'un crime humain est donc évidente. «Ragnar a été tué de la manière la plus brutale qui soit», déclare l'homme de 37 ans qui a décidé de porter plainte. La police cantonale bernoise confirme d'ailleurs sa réception à la demande de Blick. L'enquête étant en cours, la porte-parole ne s'exprime pas sur d'autres détails.

Lukas P.* et sa compagne espèrent maintenant que l'affaire sera résolue, que des témoins qui auraient pu observer quelque chose de particulier se manifestent, et, bien entendu, que le coupable soit trouvé et qu'il rende des comptes.

*Nom connu de la rédaction