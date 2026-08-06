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Le marché accélère
Les frontaliers français de plus en plus nombreux en Suisse

Le nombre de frontaliers en Suisse a atteint 414'262 à fin juin, en hausse de 1,3% par rapport à 2025. La région lémanique progresse de 2,8%, mais le Tessin recule, impacté par la fiscalité transfrontalière avec l'Italie.
Publié: 10:22 heures
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Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
La hausse des frontaliers en Suisse est tirée par les travailleurs venus de France.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

A la fin juin, 414'262 personnes avec une autorisation frontalière (permis G) travaillaient en Suisse. Leur nombre a augmenté de 0,5% comparé au trimestre précédent et de 1,3% par rapport au deuxième trimestre 2025, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le tableau est nuancé selon les régions: ces trois dernières années, le nombre de frontaliers venus de France a augmenté, alors que celui des personnes venues d'Italie, d'Allemagne et d'Autriche est resté relativement stable.

Par rapport au deuxième trimestre 2025, la hausse est particulièrement forte dans la région lémanique (+2,8%), l'espace Mittelland (+1,8%) et la Suisse du Nord-Ouest (+1,0%). La Suisse centrale enregistre également une poussée de 2,7%, tout en restant à un niveau absolu très faible (3161 frontaliers). Durant la même période, le nombre de frontaliers a en revanche reculé au Tessin (-0,6%), à Zurich (-1,5%) ainsi qu'en Suisse orientale (-1,2%).

Moins de pression sur le Tessin

Ces statistiques confirment les observations de l'association professionnelle Gastro Ticino qui avait fait état en début d'année d'un recul des demandes d'emploi en provenance du nord de l'Italie. Les travailleurs hautement qualifiés, en particulier, sont moins intéressés par un emploi au Tessin, selon elle.

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Cette baisse pourrait être due à la nouvelle convention fiscale avec l'Italie, en vigueur depuis juillet 2023. Selon les syndicats tessinois, les travailleurs frontaliers doivent payer entre 10 et 30% d'impôts supplémentaires, selon leurs revenus, en raison de ce nouvel accord.

Les syndicats italiens ont en parallèle réussi à améliorer les conditions de travail dans le secteur de la restauration. En conséquence, les personnes habitant un peu plus loin de la frontière ont donc moins tendance à venir travailler au Tessin.

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