il y a 43 minutes

Nicolas Walder est élu conseiller d'Etat, les Vert-e-s sauvent leur siège

Après la démission d'Antonio Hodgers, les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois. Selon les résultats anticipés, Nicolas Walder a 4558 voix d'avance sur l'UDC Lionel Dugerdil dimanche, au second tour de l'élection partielle.

Nicolas Walder remporte 42'749 suffrages, contre 38'191 pour Lionel Dugerdil, selon les résultats basés sur 90 à 95% des électeurs. Le Vert devançait déjà l'UDC de 5542 voix lors du premier tour du 28 septembre. Dimanche, l'outsider Philippe Oberson, de la liste Le Peuple d'abord, recueille 5278 voix. A ce stade, le taux de participation s'élève à 30,8%.

Capture d'écran, chancellerie Genève

Agé de 59 ans, le candidat écologiste était soutenu par le PS dès le premier tour et bénéficiait de l'appui de la gauche radicale au second tour. Ex-maire de Carouge, conseiller national depuis 2019 et vice-président des Vert-e-s Suisse, Nicolas Walder permet à son parti de conserver le siège qu'il occupe depuis 1997 au Conseil d'Etat genevois et à celui-ci de voir arriver un homme expérimenté au niveau politique.

Source: ATS