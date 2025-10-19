Explosion de joie au stamm des Vert-e-s à Genève
Nicolas Walder est élu conseiller d'Etat, les Vert-e-s sauvent leur siège
Après la démission d'Antonio Hodgers, les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois. Selon les résultats anticipés, Nicolas Walder a 4558 voix d'avance sur l'UDC Lionel Dugerdil dimanche, au second tour de l'élection partielle.
Nicolas Walder remporte 42'749 suffrages, contre 38'191 pour Lionel Dugerdil, selon les résultats basés sur 90 à 95% des électeurs. Le Vert devançait déjà l'UDC de 5542 voix lors du premier tour du 28 septembre. Dimanche, l'outsider Philippe Oberson, de la liste Le Peuple d'abord, recueille 5278 voix. A ce stade, le taux de participation s'élève à 30,8%.
Agé de 59 ans, le candidat écologiste était soutenu par le PS dès le premier tour et bénéficiait de l'appui de la gauche radicale au second tour. Ex-maire de Carouge, conseiller national depuis 2019 et vice-président des Vert-e-s Suisse, Nicolas Walder permet à son parti de conserver le siège qu'il occupe depuis 1997 au Conseil d'Etat genevois et à celui-ci de voir arriver un homme expérimenté au niveau politique.
Source: ATS
«Cela a été une campagne intense»: Nicolas Walder soulagé après sa victoire
Le Vert Nicolas Walder était forcément soulagé après sa victoire face à l'UDC Lionel Dugerdil à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat genevois. «Cela a été une campagne intense, a confié le vainqueur du jour sur la chaîne Léman Bleu. Aujourd'hui, je suis heureux. J'ai une marge confortable, c'est aussi une preuve de la confiance des Genevois.»
Vainqueur du jour, Nicolas Walder rejoint ses partisans sous les applaudissements
Triomphant, Nicolas Walder rejoint le cortège sous les applaudissement de ses partisans. «Nicolas, on veut le 30km/h à Carouge!», plaisante à moitié une militante qui l'accueille. En compagnie des élus verts et socialistes de premier plan, le nouveau conseiller d'Etat rejoint l'hôtel de Ville.
Nicolas Walder devance Lionel Dugerdil de 6000 voix en ville de Genève
Les premiers résultats détaillé de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat révèlent une première tendance nette: Nicolas Walder devancerait Lionel Dugerdil de 6000 voix en Ville de Genève, témoignant d'une importante mobilisation pour la gauche en milieu urbain.
Source: Léman Bleu
Tension maximale au stamm des Vert-e-s
A cinq minutes des premiers résultats de 12h45, des militants se pressent à l'intérieur du stamm des Vert-e-s – le Margarita social club – où se réunit désormais une centaine de personnes. Un tout petit écran diffuse le direct des élections.
Daniel Sormanni (MCG): «Pour l'UDC, le tour est venu d'être aux affaires»
«J'ai bon espoir que Lionel Dugerdil réussisse à passer, estime le député MCG Daniel Sormanni, conseiller national présent sur place.
Il l'assure: «Pour l'UDC, le tour est venu d'être aux affaires et d'apporter d'autres solutions. Genève est en difficulté, des milliers d'emplois disparaissent, il faut des personnes plus pragmatiques pour pallier ces difficultés, plutôt que d'ajouter des régulations et des taxes.»
Delphine Klopfenstein-Broggini combattive, malgré une «fébrilité» ambiante
Malgré une certaine «fébrilité» au stamm de gauche, Delphine Klopfenstein-Broggini, conseillère nationale verte, dit apprécier ce genre de moments politique d'attente de résultats.
Skender Salihi, député MCG: «Ça va se jouer à mille voix près.»
Le député MCG Skender Salihi prédit, lui, une issue extrêmement serrée: «Ça va se jouer à mille voix près.»
Soutien de Lionel Dugerdil, Skender Salihi a le regard tourné vers l'électorat centriste: «Je pense que la pièce maîtresse dans ces votation, c'est le Centre, et je pense que les voix du MCG iront à 90% à Lionel Dugerdil, ils ne voteront pas Vert, je ne le pense pas.»
«Beaucoup de gens ont voté blanc», déplore Luc Barthassat
Pour le centriste Luc Barthassat, croisé à la terrasse du restaurant de l'Hôtel de Ville: «Il y a un petit espoir pour Dugerdil, mais ça va être très serré, beaucoup de gens ont voté blanc, semble-t-il, ni contents de cette image d'extrême-droite de l'UDC, ni de celle qu'ils voient comme l'extrême-gauche du côté de Walder... »
Et l'élu de conseiller municipal de conclure: «La population ne veut pas encore aller trop se balader dans les extrêmes. Mais cela va changer, il va falloir choisir son camp dans les années qui viennent, quoi qu'il arrive, on a vu l'agressivité de cette campagne, avec noms d'oiseaux et affiches dechirées!»
«Ce sera serré dans tous les cas.»: Les Vert-e-s retiennent leur souffle
L'heure est à la tension au stamm des Vert-e-s, soutenu par les socialistes. Une trentaine de militants et d'élus locaux se sont réunis dans un restaurant, à quelques rues de l'Hotel de Ville.
Conseillère nationale du PS, Laurence Fehlmann-Rielle est venue soutenir son collègue de commission à Berne Nicolas Walder. «Ça peut aller dans le mauvais sens, mais ce sera serré dans tout les cas», souffle l'élue fédérale, dans l'attente de savoir si l'électorat de gauche s'est mobilisé, notamment celles et ceux qui ont voté pour Remy Pagani (Union populaire).
La conseillère nationale s'inquiète de voir les milieux économiques et le PLR s'être prononcés en faveur de l'UDC. «Il faudra voir ce que fait leur base, mais voir un UDC entrer au Conseil d'Etat genevois donnerait un mauvais signal.»
La confiance règne dans les rangs de l'UDC
A 12h00, l'état d'esprit au sein de l'UDC est confiant, malgré la déception liee au faible taux de participation des Genevois: «Le score de Lionel Dugerdil sera probablement historique, malgré tout, en termes de suffrages», commente Alexandre Chevallier, vice-président de l'UDC genevoise.
Ce 19 octobre, le taux de participation reste en effet bas, en dessous des 100'000 votants. «Tout un bloc central reste à la maison, ne souhaitant pas faire l'arbitre», poursuit Alexandre Chevallier, présent sur place avec son père et se rendant dans quelques instant sur le plateau special de Léman Bleu, installé près de l'Hôtel de Ville.
«La stratégie de la gauche, à la française, a probablement dissuadé le Centre, poursuit-il, face à une campagne où on a oublié de parler des thèmes, pour se concentrer sur les personnes, surtout avec une gauche dont on n'a pas su ce que le candidat Walder avait à proposer aux Centristes.»
Le second tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat genevois a lieu ce dimanche 19 octobre. Le Vert Nicolas Walder, soutenu par l'ensemble de la gauche, et l'UDC Lionel Dugerdil, qui bénéficie de l'appui du PLR, du MCG et des milieux économiques, sont en lice. Les résultats anticipés sont annoncés pour 12h45.
Après la démission à mi-mandat du conseiller d'Etat Antonio Hodgers, le conseiller national Nicolas Walder, 59 ans, doit permettre aux Verts de conserver le siège qu'ils détiennent depuis 1997 au sein de l'exécutif genevois. Quant au député Lionel Dugerdil, 44 ans, il pourrait réussir à faire entrer l'UDC au gouvernement du canton du bout du lac, une première.
Au premier tour, le 28 septembre dernier, Nicolas Walder a devancé Lionel Dugerdil de plus de 5500 voix. Reste que le résultat de dimanche pourrait être serré. La présence d'un troisième candidat, l'outsider, Philippe Oberson, de la liste Le Peuple d'abord, ne perturbera pas la course. Samedi, le taux de participation s'élevait à 30,8%, contre 38,7% la veille du premier tour.