L'élection partielle au Conseil d'Etat genevois voit Nicolas Walder, Vert soutenu par le PS, entrer en lice. Il cherche à préserver le siège écologiste, crucial pour l'équilibre gauche-droite au gouvernement.

L'élection partielle au Conseil d'Etat genevois voit Nicolas Walder, Vert soutenu par le PS, entrer en lice. Photo: KEYSTONE

Le Vert Nicolas Walder a lancé mercredi sa campagne en vue de l'élection partielle au Conseil d'Etat genevois, qui aura lieu le 28 septembre. Avec le soutien du PS, le conseiller national devra garder le seul siège écologiste au gouvernement cantonal.

«L'enjeu est de taille: défendre le seul siège Vert au Conseil d'Etat. En tant que troisième force politique du canton, nous avons la légitimité de l'avoir», a déclaré devant les médias la présidente du parti, Maryam Yunus Ebener, rappelant que le premier à le détenir a été Robert Cramer en 1997. Réélu en 2023, Antonio Hodgers a démissionné à mi-mandat pour des raisons personnelles.s

Nicolas Walder est aussi le candidat des socialistes. «Ce siège est important pour la gauche et l'équilibre politique du canton», a poursuivi le président du PS Thomas Wenger. La gauche compte trois conseillers d'Etat et la droite, quatre, tandis que la majorité du Grand Conseil est à droite. En votation, la gauche a toutefois remporté dix des onze référendums qu'elle a lancés depuis le début de la législature.