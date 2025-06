Le Conseil des Etats soutient une motion de Pascal Broulis appelant la Suisse à défendre le multilatéralisme et le rôle international de Genève face aux coupes américaines. Le National doit encore trancher.

Un drapeau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) flottant à l'extérieur du siège de l'organisation à Genève. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse doit agir en faveur du système multilatéral et d'une Genève internationale forte. Le Conseil des Etats a tacitement adopté jeudi une motion de Pascal Broulis (PLR/VD). Le Vaudois s'inquiète des coupes de l'administration américaine qui affaiblissent nombre d'organisations internationales. Le National doit encore se prononcer.

La Genève internationale est une référence mondiale dans de nombreux domaines comme le droit humanitaire, le travail, l’économie et le commerce. Face à la gravité de la situation, la Suisse ne peut pas rester les bras croisés. En collaboration avec ses partenaires internationaux, elle doit proposer un plan d’action international en faveur du système multilatéral, estime Pascal Broulis. Il se demande même s'il y a lieu de renforcer le cadre législatif.

Le Conseil fédéral s'est montré d'accord avec la motion. Le Conseil fédéral suit de près l'impact des réductions budgétaires sur les organisations internationales et les ONG à Genève. Il est prévu que le Message concernant les mesures visant à renforcer le rôle de la Suisse en tant qu'Etat hôte 2026-29 soit transmis prochainement au Parlement ensemble avec la Stratégie multilatérale et Etat hôte 2026-29. Il est prévu d'analyser les changements géopolitiques à l'échelle mondiale et leurs conséquences pour le système multilatéral.

En avril dernier, le Grand Conseil genevois a voté une résolution qui demande à l'Assemblée fédérale de réaffirmer son soutien à la Genève internationale comme lieu de négociation et de coopération. Le Conseil d’Etat a aussi été chargé de présenter une stratégie ainsi qu’un plan d’action garantissant les conditions cadre nécessaires au maintien à long terme de la Genève internationale