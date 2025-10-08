Quatre caisses de matériel potentiellement militaire ont été livrées ce mercredi de Renens à Tel Aviv, selon Heidi.news. La start-up suisse Swissto12, qui imprime des antennes en 3D, a depuis 2021 un contrat avec le géant de l'armement israélien Elbit Systems.

Depuis 2021, la firme high-tech Swissto12 a un contrat longue durée avec Elbit Systems, géant de l'armement israélien. Photo: EPA

Léo Michoud Journaliste Blick

Une entreprise romande chopée en train d’envoyer en Israël du matériel high-tech, susceptible d'être utilisé à des fins militaires? Ce mercredi 7 octobre, le média d’investigation Heidi.news dévoile que «quatre caisses de matériel sensible» ont entamé mercredi soir un voyage de la Suisse à Tel Aviv, pour une arrivée en Israël le 13 octobre.

Côté expéditeur, on trouve la firme privée Swissto12, start-up à succès spécialisée dans un système innovant d’impression 3D. Née à l’EPFL et basée à Renens (VD), elle fournit sa technologie de pointe à des sociétés comme Thales et Airbus, et travaille notamment avec l’agence spatiale européenne. Côté acheteur, par contre, c’est le géant de l’armement israélien Elbit Systems, qui fournit la grande majorité des drones de guerre à l’armée israélienne – et auquel la Confédération a fait l’achat polémique de six drones.

Swissto12 réfute

Alors que beaucoup – dont une commission d'enquête de l’ONU – accusent le gouvernement Netanyahu de commettre un génocide des Palestiniens à Gaza, la transaction interroge. Les produits concernés serviront-ils à l’effort de guerre? Selon des documents consultés par le média, il s’agit d’antennes et de matériel de radiofréquence produits par impression 3D, utilisés pour la communication entre des satellites et des drones.

Après la sortie de l’article d’Heidi.news, Swissto12 a tenu à réagir. La firme assure que ses produits ne sont pas utilisés par Israël ou à Gaza. La société suisse précise que ses technologies sont assemblées en Israël par Elbit, mais sont «réexportées en dehors d’Israël pour être utilisées par des utilisateurs finaux/clients finaux étrangers, principalement dans les pays européens et de l’OTAN».

Communiqué et contrat supprimés

Pour autant, en 2021, Swissto12 et Elbit Systems ont publié un communiqué de presse commun, saluant leur «accord de coopération à long terme». Une communication retirée du site de la start-up suisse en 2024, comme le montre une recherche sur le site d’archives du web Wayback Machine. Piste d’explication? Le texte ne mentionne pas seulement l’utilisation des produits de Swissto12 pour les télécommunications et l’aérospatial, mais aussi pour la «guerre électronique» (en anglais, «electronic warfare») et les industries de défense.

Un responsable anonyme assure à Heidi.news que son entreprise a «mis en place des procédures dès le début pour [s'] assurer que [son] matériel ne serait pas utilisé en Israël dans le cadre du conflit». La livraison de ce mois d’octobre était peut-être la dernière: Swissto12 indique avoir mis fin à son contrat de 2021 avec Elbit Systems et assure qu’elle «ne vendra plus les produits pour lesquels elle avait conclu des contrats avec des entités basées en Israël».