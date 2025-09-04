Dernière mise à jour: il y a 43 minutes

Publié: il y a 53 minutes

La Suisse maintient l'achat de six drones ADS15 israéliens malgré les retards. Le ministre de la Défense, Martin Pfister, opte pour une réduction des fonctionnalités au lieu d'abandonner le projet.

Berne s'accroche à l'achat des drones israéliens, malgré les retards

Le ministre de la Défense, Martin Pfister, opte pour une réduction des fonctionnalités des drones Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Malgré les retards, la Suisse ne renoncera pas à l'achat des six drones de reconnaissance ADS15 israéliens. Le ministre de la défense Martin Pfister préfère se passer de certaines fonctionnalités que du projet dans son entier.

L'achat de six drones du fabricant Elbit a été décidé en 2015 par le Parlement. Depuis, les retards s'accumulent, les ressources financières sont presque épuisées et certaines fonctions essentielles ne sont toujours pas opérationnelles.

L'achèvement du projet dans le cadre prévu est impossible, a indiqué jeudi le Département fédéral de la défense (DDPS) dans un communiqué. Il n'est toutefois pas question d'abandonner complètement le projet. Celui-ci doit donc être réduit.

Inutiles en cas de brouillard

Le DDPS renonce à trois fonctionnalités initialement garanties par le fabricant. Les drones ne seront pas équipés du système d'évitement automatique, du système de dégivrage, ni du système de décollage et d'atterrissage indépendant du GPS. Mais les capacités essentielles seront garanties.