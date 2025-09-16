Dernière mise à jour: il y a 10 minutes

Selon les enquêteurs de l'ONU, Israël commet un génocide à Gaza. Le rapport cite quatre actes selon la convention sur le génocide et accuse directement Benjamin Netanyahu. La présidente de la commission parle d'une intention de détruire les Palestiniens.

ATS Agence télégraphique suisse

Une commission d’enquête internationale indépendante de l’ONU a accusé mardi Israël de commettre un «génocide» à Gaza depuis octobre 2023, avec l’intention de «détruire» le peuple palestinien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d’autres responsables israéliens sont directement mis en cause.

La commission, qui ne s’exprime pas au nom de l’ONU et qui est vivement critiquée par Israël, affirme être arrivée «à la conclusion qu’un génocide se produisait à Gaza et continue de se produire». C’est ce qu’a déclaré à l’AFP sa présidente, Navi Pillay. «La responsabilité incombe à l’État d’Israël», a-t-elle ajouté en présentant un nouveau rapport.

«Quatre des cinq actes génocidaires»

Cette publication intervient près de deux ans après le début de la guerre, déclenchée par l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Depuis, Benjamin Netanyahu a juré de détruire le mouvement islamiste qui contrôle Gaza depuis 2007. Selon la commission, les autorités et forces de sécurité israéliennes ont commis «quatre des cinq actes génocidaires» définis par la Convention de 1948:

le meurtre de membres du groupe ;

l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale ;

la soumission intentionnelle à des conditions de vie entraînant une destruction physique totale ou partielle ;

des mesures visant à entraver les naissances.

La commission a en outre estimé que le président israélien Isaac Herzog, Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant avaient «incité à commettre un génocide» et que les autorités n’avaient pas pris de mesures pour l’empêcher.

«Intention de détruire»

«Il est clair qu’il existe une intention de détruire les Palestiniens à Gaza par des actes répondant aux critères énoncés dans la Convention sur le génocide», a souligné Navi Pillay, ancienne Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme et ex-présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda. «Les plus hauts dirigeants israéliens ont orchestré une campagne génocidaire», a ajouté la juriste sud-africaine de 83 ans.

Si la commission n’est pas une instance juridique, ses rapports peuvent accroître la pression diplomatique et fournir des preuves utilisables par les tribunaux. Elle a conclu un accord de coopération avec la Cour pénale internationale (CPI) et lui a transmis «des milliers d’informations».

«La communauté internationale ne peut rester silencieuse face à la campagne génocidaire lancée par Israël contre le peuple palestinien à Gaza. Lorsque des signes et des preuves manifestes apparaissent, ne pas agir équivaut à une complicité», a déclaré Navi Pillay.

Bilan et réactions internationales

La campagne militaire israélienne à Gaza a fait près de 65'000 morts, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza, contrôlé par le Hamas. Ces chiffres sont jugés crédibles par l’ONU. Israël rejette avec force les accusations de génocide, également portées par certaines ONG, des experts indépendants de l’ONU et l’Afrique du Sud devant la justice internationale.

En janvier 2024, la Cour internationale de justice (CIJ) avait déjà sommé Israël de prévenir tout acte de génocide. Quelques mois plus tard, le procureur de la CPI avait demandé des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant, soupçonnés de crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Ces procédures ont déclenché l’hostilité de Washington, qui a pris des mesures de rétorsion contre les juges de la CPI, allant jusqu’à leur interdire l’entrée aux États-Unis et geler leurs avoirs.