Le Fribourgeois Alain de Raemy succédera à Jean-Marie Lovey comme évêque de Sion. Le diocèse a annoncé par inadvertance sa nomination avant la conférence de presse officielle prévue ce mercredi.

Alain de Raemy sera le nouvel évêque de Sion

Alain de Raemy sera le nouvel évêque de Sion

ATS Agence télégraphique suisse

Alain de Raemy devrait être le prochain évêque de Sion. Le prélat fribourgeois, qui a des racines valaisannes par sa mère, succède à Jean-Marie Lovey. Ce dernier avait présenté sa renonciation au Vatican le 2 août 2025, le jour de son 75e anniversaire.

Le diocèse de Sion a publié par erreur un communiqué sur son site internet mardi soir, alors qu'il a convoqué une conférence de presse pour mercredi à la mi-journée. Keystone-ATS a obtenu une copie de ce texte, révélé par plusieurs médias.

Né le 10 avril 1959 à Barcelone, Mgr de Raemy est actuellement évêque auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg et administrateur apostolique du diocèse de Lugano. Il est également connu pour son engagement auprès des jeunes au sein de la Conférence des évêques suisses (CES).

Selon le communiqué,

Mgr Lovey assurera la charge d'administrateur apostolique du diocèse de Sion jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur. La date et les modalités de l'installation du nouvel évêque seront communiquées ultérieurement.