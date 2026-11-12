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Rapatriée du Nigéria en octobre
Guérie, la Suissesse atteinte d'Ebola a pu quitter les HUG

Une Suissesse rapatriée du Nigeria après avoir contracté Ebola a quitté les HUG mercredi, guérie après 16 jours d'hospitalisation. Son mari, également rapatrié, a vu sa quarantaine levée à Zurich le 4 novembre.
Publié: il y a 8 minutes
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Guérie, une Suissesse rapatriée du Nigeria après avoir contracté Ebola a pu quitter les HUG.
Photo: Salvatore di Nolfi
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ATS Agence télégraphique suisse

La patiente contaminée par le virus Ebola, qui avait été admise aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), est guérie. Elle a pu quitter l'établissement mercredi après seize jours d'hospitalisation. Cette Suissesse avait été rapatriée par la Rega après avoir été testée positive à Ebola le 20 octobre, au Nigeria.

Annoncée jeudi par «La Tribune de Genève», la sortie de l'hôpital de la patiente a été confirmée jeudi à Keystone-ATS par Benoît Carpentier, porte-parole des HUG. A son arrivée à Genève le 26 octobre, l'état de santé de la patiente était considéré comme stable.

Quarantaine levée pour son mari

Le mari de la patiente, un employé de l'ambassade suisse au Nigeria, avait été rapatrié en même temps que son épouse. En tant que cas contact, il avait été mis à l'isolement à l'Hôpital universitaire de Zurich (USZ). Etant donné qu'il n'avait pas développé de symptômes, sa quarantaine avait été levée. Il avait pu quitter l'établissement le 4 novembre.

Depuis 2019, les HUG et l'Hôpital universitaire de Zurich sont les deux hôpitaux de référence en Suisse pour la prise en charge de maladies telles qu'Ebola. Ils disposent d'unités d'isolement adaptées et d'un personnel médical formé.

Deux personnes atteintes d'Ebola avaient déjà été soignées en Suisse auparavant, une première fois en 1995 et une deuxième fois en 2014. Les deux malades avaient survécu au virus.

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