Jean-Claude Savoy, ex-président de Chermignon, a été entendu mardi à Sion dans l'enquête sur l'incendie du «Constellation» à Crans-Montana en 2015.

ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien président de la commune de Chermignon (VS), Jean-Claude Savoy, s'est présenté mardi matin devant le pool de procureures en charge de l'incendie du «Constellation», à Crans-Montana. La justice veut pouvoir faire toute la lumière sur l'année 2015.

L'ex-président de Chermignon (2009-2016) a rejoint pour la troisième fois le campus Energypolis de Sion. A l'occasion de sa première convocation, le 13 mai, l'ex-élu avait choisi de ne pas répondre aux questions, son avocat et lui n'ayant pas eu accès préalablement au dossier. A la sortie de l'audience, l'accusé avait reconnu «avoir une responsabilité politique» dans cette affaire. Jean-Claude Savoy avait, par contre, coopéré lors de son audition du 16 juillet. Ce fut également le cas ce mardi. Une trentaine d'avocats étaient présents pour cette nouvelle audition.

En compagnie du sexagénaire, les procureures sont, notamment, revenues sur les circonstances des travaux effectués par les époux Moretti, en 2015, lorsqu'ils ont choisi de gérer le «Constellation». A cette époque, le politique avait co-signé l'autorisation d'exploiter du bar «Le Constellation», à la suite de travaux de transformation et d'isolation phonique, réalisés sous la direction du gérant des lieux, Jacques Moretti.

Huit anciens ou actuels élus

Jacques et Jessica Moretti seront, eux, conviés à deux nouvelles auditions, en mode confrontation comme le 5 juin, soit les 2 novembre et 2 décembre. Depuis mi-août, Jacques Moretti est en détention provisoire. Le ressortissant français est soupçonné de violences à l’encontre de son épouse.

Au total, le nombre d'accusés se monte actuellement à 17. Il s'agit de huit anciens ou actuels élus de Crans-Montana ou de l'ex-commune de Chermignon et de sept actuels ou anciens employés de l'une ou l'autre de ces deux communes. Jessica et Jacques Moretti s'ajoutent à cette liste.

Des chefs d'accusation connus

Dans cette affaire, tous les accusés doivent répondre des mêmes charges, soit: homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Depuis sa dernière audition, début juin, Jessica Moretti doit également répondre de faux dans les titres.

Le drame de Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés. La cérémonie de commémoration prévue un an après la tragédie aura lieu, à Grône, le 1er janvier prochain.