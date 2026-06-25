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Lâché pour avoir critiqué Valérie Dittli
Plusieurs jeunesses de parti vaudoises volent au secours du centriste Jean-Robert Terrier

Lâché par sa propre section pour ses critiques envers Valérie Dittli, le président des Jeunes du Centre Vaud, Jean-Robert Terrier a reçu un soutien inattendu. Quatre jeunesses de parti se sont en effet unies pour dénoncer la procédure d’exclusion le visant.
Publié: il y a 14 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
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Le président des Jeunes du Centre Vaud, Jean-Robert Terrier a reçu le soutien inattendu de quatre jeunesses de parti.
Photo: keystone-sda.ch
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Leo VonlanthenJournaliste Blick

La crise qui secoue Le Centre Vaud a fait naître une union insolite entre les jeunesses de parti. Quatre formations de jeunes – Jeunes Libéraux-Radicaux, Jeunes Verts-Libéraux, Jeunes socialistes et Jeunes Vert·e·x·s vaudois – ont publié un communiqué de presse commun en soutien au président des Jeunes du Centre Vaud, Jean-Robert Terrier.

Ce dernier fait face à une procédure d'exclusion du Centre Vaud et a même été lâché le 4 juin dernier par le comité de la section de jeunesse qu'il préside. En cause: ses critiques publiques sur la gestion de l'affaire Meylan par la conseillère d'Etat centriste Valérie Dittli.

Atteinte à la «liberté d'opinion» dénoncée

Des sanctions qui lui ont valu une vague de soutien, qui s'étend désormais à d'autres formations politiques: «Nous avons appris avec consternation cette mesure», écrivent les quatre jeunesses de parti, qui évoquent une procédure «disproportionnée». Toutes estiment que la liberté d'opinion est menacée: «Celle-ci est cruciale pour la démocratie interne des partis et elle nous semble ici bafouée, par cette procédure», précise le communiqué.

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Pour les signataires, évincer un jeune cadre politique en raison de ses prises de parole nuit gravement à la relève. «Les organisations de jeunesse partisane constituent le premier espace de formation civique pour de nombreux jeunes citoyen·ne·s, relèvent-ils. Il est dans leur nature de porter des débats et d'interpeller par vitalité démocratique.» A ce titre, l'ouverture par le Centre Vaud, d'une procédure «visant un président de jeunesse pour avoir exercé son droit à la parole envoie un signal préoccupant à toute une génération».

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