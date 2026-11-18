Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg a présenté un rapport de 56 pages sur la prévention des abus. Il met en avant des progrès réalisés, comme des points de contact et un code de conduite, mais identifie aussi des défis persistants.

Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg publie un bilan sur les abus

Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg publie un bilan sur les abus

ATS Agence télégraphique suisse

Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg a publié mercredi un rapport de prévention qui présente les actions menées ces dernières années pour prévenir les abus. Parmi elles, la mise en place de points de contact, de formations et d'un code de conduite.

Cette publication de 56 pages est coordonnée avec la journée de prière pour les victimes d'abus, souligne le diocèse dans un communiqué. Elle «dresse un état des lieux du travail accompli, des avancées réalisées et des défis qui restent à relever», dans l'optique de poursuivre le développement d'une «culture de la bientraitance».

«Une étape supplémentaire»

Six personnes de contact sont désormais réparties sur le territoire diocésain, et des formations ont été déployées. Un code de conduite est aussi «au coeur du dispositif de prévention».

Le rapport fait aussi état de défis qui demeurent, tels que l'amélioration de l'accompagnement des personnes victimes et une meilleure visibilité des dispositifs de signalement. Il se veut «une étape supplémentaire dans une démarche appelée à se poursuivre et à évoluer.»