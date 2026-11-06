La robe noire devenue symbole de la revanche de Diana arrive à Genève. Estimée jusqu’à 300’000 dollars, elle sera vendue le 9 décembre chez Sotheby’s à New York.

La célèbre «robe de la vengeance» de la princesse Diana exposée à Genève avant sa vente

La célèbre «robe de la vengeance» de la princesse Diana exposée à Genève avant sa vente

ATS Agence télégraphique suisse

La célèbre «robe de la vengeance» portée par la princesse Diana dans la foulée de la confession publique par le prince Charles de son infidélité est présentée à partir de vendredi à Genève. Elle sera mise aux enchères chez Sotheby's à New York le 9 décembre.

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La «revenge dress», une robe noire décolletée signée Christina Stambolian, est estimée entre 150'000 et 300'000 dollars (environ 122'500 à 245'000 francs), a indiqué Sotheby's dans un communiqué. Une partie des recettes est destinée à l'hôpital royal d'Edimbourg, en Ecosse, spécialisé dans la santé mentale.

La «princesse des cœurs» a porté cette tenue rompant avec les codes de la royauté lors d'un dîner caritatif organisé à Londres en juin 1994, alors que son époux, dont elle était séparée, admettait son infidélité à la télévision. Selon sa styliste Anna Harvey, elle voulait tout simplement «être éblouissante».

«Un message puissant»

«La princesse Diana a transformé cette robe en l'un des messages les plus puissants qu'elle ait jamais délivrés», observe Morgane Halimi, responsable mondiale des sacs à main et de la mode chez Sotheby's. «Ce soir-là, elle savait que la presse allait annoncer que le prince Charles l'avait trompé pendant leur mariage», a-t-elle dit vendredi à Keystone-ATS.

Elle a choisi de maintenir son engagement public et change la robe prévue pour montrer «une femme forte». «Trente ans après, tout le monde se souvient de ce moment-là», selon Mme Halimi.

«Ce qui est devenu un moment viral à l'échelle mondiale (...) a également donné à chacun, mais surtout aux femmes, la permission d'utiliser la mode au-delà de la simple parure, de façon bien plus intentionnelle et chargée de signification : comme un bouclier, une arme, ou les deux à la fois».

Cette robe avait été vendue aux enchères au profit d'associations caritatives contre le cancer et le sida en juin 1997, peu avant la mort de Diana dans un accident de la route à Paris le 31 août, à l'âge de 36 ans.

La robe sera exposée jusqu'à mercredi au Mandarin Oriental de Genève, dans le cadre la «Luxury Week», avant de gagner Paris. Elle avait été présentée à Londres et à Hong Kong. Elle sera visible à New York à partir du 2 décembre.