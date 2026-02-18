Coincés au bord d'une falaise de 40 mètres à Villars, trois jeunes skieurs ont pu être secourus «de justesse» mardi. L'intervention a été rendue complexe par les fortes chutes de neige et la météo, indique la REGA.

Léo Michoud Journaliste Blick

Bloqués au bord d'une falaise de 40 mètres par la poudreuse accumulée. Trois adolescents à ski se sont retrouvés en mauvaise posture, ce mardi 17 février en dehors des pistes de la station Villars-Gryon-Diablerets. Une «délicate» intervention terrestre a permis de les «évacuer sains et saufs», communique la REGA mercredi.

Dans le secteur du Lac Noir, en cette après-midi de vacances scolaires, les trois jeunes ont été «surpris par une accumulation massive de neige poudreuse, les empêchant de remonter la pente» pour retrouver la sécurité. «Leur trajectoire les a conduits au bord d'une barre rocheuse de 40 mètres, où ils se sont retrouvés immobilisés dans une situation précaire», précise la REGA.

Descente à la corde, skis aux pieds

Alertés, les pisteurs du domaine ont demandé l'appui du service de secours. Mais en raison d'une météo difficile (fort vent et brouillard dense), toute approche par hélicoptère s'est avérée impossible. Ce sont donc «les spécialistes de la colonne de secours de Villars» que la REGA a mobilisés.

«Malgré un risque d'avalanche marqué», trois sauveteurs du Secours Alpin Romand se sont rendus auprès des ados. La REGA détaille l'opération: «Pour atteindre les victimes, ils ont mis en place un dispositif de sécurité en utilisant les arbres environnants comme points d'ancrage. Une fois le système de cordes installé, un sauveteur a pu descendre en rappel, skis aux pieds, pour rejoindre les jeunes skieurs et les sécuriser. Ils ont ensuite été évacués l'un après l'autre vers une zone sûre.»

Hors-piste, attention danger!

Les trois imprudents ont pu «ont pu être ramenés en sécurité», et ce, malgré «la complexité du terrain et la météo adverse». Une intervention délicate qui «illustre la collaboration essentielle entre la Rega, le Secours Alpin Suisse et les services de pistes», selon le communiqué.

Dans les Alpes valaisannes et vaudoises, le risque d’avalanche reste élevé depuis les fortes chutes de neige du début de semaine. Les autorités appellent à la prudence, en particulier en dehors des pistes sécurisées.