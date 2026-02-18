Le trafic ferroviaire est toujours perturbé en Valais

Les perturbations continuent en Valais, la ligne ferroviaire entre Kandersteg et Brigue reste bloquée après un déraillement lundi. Les routes vers Saas Fee et Zermatt sont également toujours fermées.

ATS Agence télégraphique suisse

Même si la situation tend à s'améliorer, les accès sont toujours perturbés en Valais mercredi, notamment dans la région de Goppenstein (VS), où la ligne ferroviaire est toujours interrompue. Certains accès, notamment routiers, ont toutefois pu être rétablis. Changement positif du côté du transport automobile du Lötschberg: l'accès routier jusqu'à la station d'embarquement et de débarquement de Goppenstein est possible, et les véhicules peuvent donc continuer leur route via la galerie. Le transport a repris dès 08h30 mercredi.

En revanche, la ligne entre Kandersteg et Brigue est toujours interrompue, les trains ne circulant plus entre Goppenstein et la ville haut-valaisanne suite au déraillement d'un train lundi matin. Comme déjà indiqué par la compagnie BLS, les perturbations devraient durer jusqu'à samedi matin.

Un service de remplacement toutes les heures est en place entre Viège, Gampel et Goppenstein. De nouvelles informations concernant les travaux de déblaiement et d'évacuation du train sont attendues dans l'après-midi. La route menant au Lötschental est d'ailleurs réouverte jusqu'à Wiler. L'accès à Arolla et Zinal en voiture est lui aussi désormais possible. L'accès routier à plusieurs vallées latérales reste toutefois impossible depuis deux jours. La route principale menant à Saas Grund et Saas Fee est encore bloquée, tout comme celle allant en direction de Zermatt.

Les trains semblent mieux circuler que la veille dans le canton, qui avait dû composer avec plusieurs lignes interrompues, vers Orsières et Zermatt notamment. Sur le front des avalanches, la situation reste tendue sur l'ensemble du canton, même si l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) ne fait plus état de danger maximal à (5/5) sur le territoire. Le danger est jugé «fort» (4/5) mercredi matin.