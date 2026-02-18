DE
FR

Déraillement d'un train lundi
Le trafic ferroviaire est toujours perturbé en Valais

Les perturbations continuent en Valais, la ligne ferroviaire entre Kandersteg et Brigue reste bloquée après un déraillement lundi. Les routes vers Saas Fee et Zermatt sont également toujours fermées.
Publié: 10:12 heures
|
Dernière mise à jour: 10:13 heures
1/2
erturbations continuent en Valais, la ligne ferroviaire entre Kandersteg et Brigue reste bloquée après un déraillement lundi
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Même si la situation tend à s'améliorer, les accès sont toujours perturbés en Valais mercredi, notamment dans la région de Goppenstein (VS), où la ligne ferroviaire est toujours interrompue. Certains accès, notamment routiers, ont toutefois pu être rétablis. Changement positif du côté du transport automobile du Lötschberg: l'accès routier jusqu'à la station d'embarquement et de débarquement de Goppenstein est possible, et les véhicules peuvent donc continuer leur route via la galerie. Le transport a repris dès 08h30 mercredi.

A lire aussi
Les routes vers Zermatt et Saas Fee sont toujours fermées
Déraillement d'un train
Les routes vers Zermatt et Saas Fee sont toujours fermées
Le danger d'avalanche atteint des sommets dans les Alpes suisses
Une situation «préoccupante»
Avis aux skieurs! Le danger d'avalanche explose dans les Alpes suisses

En revanche, la ligne entre Kandersteg et Brigue est toujours interrompue, les trains ne circulant plus entre Goppenstein et la ville haut-valaisanne suite au déraillement d'un train lundi matin. Comme déjà indiqué par la compagnie BLS, les perturbations devraient durer jusqu'à samedi matin.

Un service de remplacement toutes les heures est en place entre Viège, Gampel et Goppenstein. De nouvelles informations concernant les travaux de déblaiement et d'évacuation du train sont attendues dans l'après-midi. La route menant au Lötschental est d'ailleurs réouverte jusqu'à Wiler. L'accès à Arolla et Zinal en voiture est lui aussi désormais possible. L'accès routier à plusieurs vallées latérales reste toutefois impossible depuis deux jours. La route principale menant à Saas Grund et Saas Fee est encore bloquée, tout comme celle allant en direction de Zermatt.

Les trains semblent mieux circuler que la veille dans le canton, qui avait dû composer avec plusieurs lignes interrompues, vers Orsières et Zermatt notamment. Sur le front des avalanches, la situation reste tendue sur l'ensemble du canton, même si l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) ne fait plus état de danger maximal à (5/5) sur le territoire. Le danger est jugé «fort» (4/5) mercredi matin.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus