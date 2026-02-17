DE
FR

Déraillement d'un train
Les routes vers Zermatt et Saas Fee sont toujours fermées

Le Valais reste en alerte avalanche ce mardi 17 février, avec un danger élevé de 4/5 à 5/5. Les routes vers Zermatt, Saas Fee et le Lötschberg fermées et le trafic ferroviaire reste perturbé.
Publié: 09:27 heures
|
Dernière mise à jour: 09:28 heures
1/2
Le Valais reste en alerte avalanche ce mardi 17 février, avec un danger élevé de 4/5 à 5/5
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le danger d'avalanche reste marqué sur tout le territoire valaisan mardi. Malgré la situation, la police cantonale ne fait pas état de dommage. En revanche, de nombreuses stations sont privées d'accès routier et le trafic ferroviaire est toujours perturbé dans le Haut-Valais.

A lire aussi
Le danger d'avalanche atteint des sommets dans les Alpes suisses
Une situation «préoccupante»
Avis aux skieurs! Le danger d'avalanche explose dans les Alpes suisses
Tempêtes, pluies, neiges: pourquoi le temps déraille-t-il en ce moment?
Neige, tempêtes et crues
La météo déraille partout en Europe mais l'amélioration est en vue

Contactée vers 08h00 mardi matin par Keystone-ATS, la police cantonale valaisanne n'avait pas eu vent de dégâts survenus durant la nuit. De nombreux axes routiers sont toutefois fermés, à l'image des routes principales menant aux stations de Saas Fee et Saas Grund, Zermatt, Zinal et Arolla (VS).

La route menant au tunnel de Goppenstein, lieu où embarquent et débarquent les véhicules qui continuent leur route à travers le tunnel du Lötschberg est elle aussi fermée. Le transport automobile via la galerie n'est donc pas possible jusqu'à 12h30, selon les dernières informations fournies par la BLS. Survenu hier dans la localité haut-valaisanne, le déraillement d'un train – qui a fait cinq blessés – perturbe encore le trafic ferroviaire. Les trains ne circulent plus entre Goppenstein et Brigue, au moins jusqu'à samedi matin.

Déraillement du train en cause

«Le train est toujours là», a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole de l'entreprise bernoise. L'évacuer sera un «travail intensif». Il s'agira aussi de composer avec le risque d'avalanche très marqué lundi, empêchant qu'une telle intervention se fasse dans des conditions sûres. La société explique devoir refaire le point dans le courant de la journée.

Toujours en raison des intempéries et du risque d'avalanche, le domaine skiable des Marécottes a annoncé qu'il resterait fermé pour la journée. Du côté d'Orsières, plusieurs zones qui ont été tenues d'évacuer lundi matin sont toujours soumises au même ordre jusqu'à nouvel avis et jusqu'à mercredi au moins. Le danger d'avalanche a atteint un niveau «très fort» de 5/5 dans plusieurs régions valaisannes, alors que tout le territoire est marqué par un «fort» danger (4/5). L'institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF a actualisé la situation avalancheuse mardi matin à 8h00.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus