La météo déraille en Europe. Tempêtes violentes, crues soudaines, morts et blessés en Espagne et en France. Et pendant ce temps, la Suisse se prépare à encaisser un véritable coup de massue hivernal.

Johannes Hillig

Quel temps de chien! L’Europe traverse une nouvelle semaine sous haute tension. Pluies diluviennes, crues soudaines, tempêtes à répétition: ces derniers jours, l’Espagne, la France et le Portugal ont été particulièrement touchés. Par endroits, les intempéries ont même coûté la vie à plusieurs personnes.

Et la Suisse n’est pas épargnée. Alors que l’hiver avait jusqu’ici été avare en flocons, voilà que la neige fait un retour spectaculaire. De grosses chutes sont attendues cette semaine.

Mais comment expliquer cette série d'extrêmes météorologiques? La réponse se trouve au-dessus de l’Atlantique. «De nouvelles dépressions tempétueuses se forment au-dessus de l'Atlantique et se dirigent ensuite vers nous», explique Klaus Marquardt de MeteoNews à Blick.

En d'autres termes, une véritable «usine à mauvais temps» se trouve au-dessus de l'Atlantique – et elle tourne à plein régime. Elle produit sans cesse de nouvelles intempéries qui s'abattent ensuite sur l'Europe.

«Jusqu'à un mètre cette semaine»

Le météorologue parle d’un «carrousel de fronts». Et celui-ci continue de tourner pour l'instant. «Jusqu'à jeudi, le temps restera agité. Le soleil pourrait faire une brève apparition mais la plupart du temps, le temps sera orageux et humide. En montagne, il y aura beaucoup de neige. Jusqu'à un mètre cette semaine», explique Klaus Marquardt.

Un espoir pointe toutefois à l’horizon. Vendredi pourrait marquer une accalmie. Mais Klaus Marquardt reste prudent dans ses prévisions. «Cela peut encore changer. Pour le moment, les modèles indiquent une amélioration.»

Un train déraille à cause d'une avalanche

Mais d'ici là, il faut tenir bon et rester prudent. Les abondantes chutes de neige combinées aux vents forts ont fait grimper le danger d’avalanche en Suisse. Le degré 4 sur 5 (danger fort) est annoncé par l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches pour le Valais, le versant nord des Alpes et les Grisons.

Les conséquences se font déjà sentir. Lundi matin, un train a déraillé à Goppenstein (VS) après avoir percuté une coulée qui venait d'atteindre les voies. Les secours sont intervenus rapidement. Cinq personnes ont été blessées.

Pour les stations de sports d'hiver, les quantités de neige sont en revanche une bénédiction: après un mois de janvier inhabituellement doux et trop sec, les stations de ski peuvent désormais s'attendre à de meilleures conditions de glisse et à une saison plus longue, surtout dans les Alpes occidentales et centrales.