Neige, avalanches, vents tempétueux: d'intenses intempéries ont frappé la Suisse en ce début de semaine. Mais la situation pourrait s'améliorer d'ici quelques jours, avec un possible retour du soleil dimanche.

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Des chutes abondantes de neige dans les Alpes, et des avalanches à répétition, dont une qui a fait dérailler un train en Valais: depuis ce début de semaine, la Suisse fait face à d'intenses intempéries. Mais qu'est-ce que la météo nous réserve pour la fin de cette semaine et le début de la semaine prochaine? A quand la fin du grand froid et le retour du soleil? Blick, avec l'aide de MétéoSuisse, fait le point.

Un mardi de tous les dangers

Entre lundi et mardi, un fort courant du nord-ouest a donné lieu à plusieurs perturbations en Suisse. A tel point que des chutes de neige plus importantes que prévues se sont abattues sur les Alpes, poussant l'institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) à maintenir un danger d'avalanches de niveau 5 jusqu'à mardi soir.

«Mardi sera une journée critique. Il continuera de neiger jusqu'en soirée», explique Thomas Stücki, de la SLF, mardi à Blick. Passé ce délai, «l'épisode de précipitations sera terminé. On peut alors supposer que le risque d'avalanches diminuera», estime l'expert.

D'ici là, une quinzaine de centimètres supplémentaires de neige sont attendus dans les Alpes vaudoises et en Valais, ceci en raison d'une traîne qui causera des averses à répétition. Un temps relativement sec devrait ensuite se manifester et le ciel devrait temporairement se dégarnir en soirée.

Accalmie de courte durée mercredi

Cette accalmie devrait se poursuivre dans la nuit de mardi à mercredi, explique MétéoSuisse dans une note de blog. Le soulagement devrait toutefois être de courte durée. Durant la journée de mercredi, une nouvelle dépression causera des précipitations jusqu'à jeudi. Celles-ci devraient toutefois être moins importantes, avec 5 à 15 millimètres prévus selon les régions.

Sur le nord du Plateau, sur l'Ajoie et en direction de la Suisse alémanique, il faut tout de même s'attendre à un enneigement des routes, mercredi en première partie de journée. L'après-midi devrait être marqué par un redoux et par une hausse de la limite pluie-neige pouvant atteindre 1500 mètres. Des flocons pourraient tout de même tomber en faible quantité sur la région des Trois-Lacs et en Valais.

En Plaine, les températures ne devraient pas dépasser les 7°C, tandis qu'un vent modéré est attendu. Celui-ci pourrait être plus fort en montagne, où le mercure ne dépassera pas les 0°C. Dans la nuit de mercredi à jeudi, entre 5 et 10 cm de neige fraîche pourraient s'abattre au-dessus de 2000 mètres.

Un temps instable jeudi, vendredi et samedi

Jeudi et vendredi, une dépression se déplacera lentement sur le pays, amenant un front froid. Des précipitations sont attendues jeudi dans le Jura vaudois, les préalpes et en Valais, où 20 centimètres de neige pourraient tomber au-dessus de 1200 mètres. Vendredi, les averses devraient d'ailleurs se poursuivre partout en montagne, sauf en Valais. En revanche, la plaine pourrait bien profiter de quelques éclaircies. Celles-ci devraient cependant être de courte durée, avec un retour des nuages et des précipitations samedi déjà.

Symbole de ce temps instable, la limite pluie-neige devrait connaître de grosses variations entre jeudi et samedi. Si une baisse de 1500 à 900 mètres est attendue entre mercredi et vendredi, une remontée fulgurante à 1500 mètres pourrait bien marquer la journée de samedi.

En plaine, cette instabilité se ressentira moins sur le plan des températures, dont les maximas oscilleront entre 8 °C jeudi et 9 °C samedi. En montagne, en revanche, le vent modéré prévu jeudi devrait se renforcer au cours des 48 heures suivantes.

Dimanche, lundi et mardi: le grand tournant?

Des précipitations pourraient s'abattre sous forme de neige au-dessus de 1500 mètres dimanche en début de journée. Mais dans l'ensemble, c'est un temps partiellement ensoleillé – même assez ensoleillé en Valais – qui pourrait s'installer dans le courant de la journée. Les maximas devraient quant à elles augmenter à 12°C.

Cette tendance se poursuivra possiblement lundi et mardi, avec un temps globalement très doux et ensoleillé. Les températures, elles, pourraient même grimper à 14 °C.

Et pour la suite?

Sans trop s'avancer, MétéoSuisse explique qu'à compter du mercredi 25 février, la Suisse pourrait se situer entre un anticyclone en provenance du proche Atlantique et une dépression venue d'Europe de l'Est. Des courants humides sont possibles dans les Alpes, tandis que le reste du pays pourrait profiter de journées partiellement ensoleillées avec pas ou peu de pluie. Les températures pourraient, elles, atteindre 8 à 15 degrés.