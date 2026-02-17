DE
Un arbre s'effondre
La neige prive 1300 personnes d'électricité dans les Grisons

Les Grisons ont été frappés par de fortes chutes de neige provoquant des coupures d’électricité. Lundi soir, 1334 foyers ont été touchés, notamment à Obersaxen, Valendas, Valzeina et Grüsch, selon Repower.
Publié: 15:34 heures
Les Grisons ont été frappés par de fortes chutes de neige provoquant des coupures d’électricité. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

De fortes chutes de neige ont provoqué des coupures de courant dans de nombreux foyers des Grisons. A Obersaxen, un arbre est aussi tombé sur une ligne électrique lundi soir. Au total, 1334 foyers ont été touchés. Les coupures de courant ont duré entre quelques minutes et plusieurs heures, a indiqué mardi matin la société d'énergie Repower. Elles ont touché les ménages de la Surselva et du Prättigau.

A Obersaxen, le poids de la neige a fait tomber un arbre sur une ligne électrique de 16 kW lundi soir, privant 640 personnes d'électricité pendant plusieurs heures. Une chute de neige près de Valendas a également provoqué une coupure dans 300 foyers lundi. Mardi matin, des chutes de neige à Valzeina et Grüsch ont aussi provoqué des coupures de courant dans près de 400 foyers.

