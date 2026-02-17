DE
FR

Miracle à Davos
Enseveli par une avalanche, il s'en sort en creusant un trou pour respirer

Un amateur de hors piste enseveli lundi après-midi dans une nouvelle coulée de neige à Davos (GR) a pu s'en sortir en creusant lui-même un passage pour respirer. L'homme a été transporté à l'hôpital en état d'hypothermie, mais indemne.
Publié: il y a 34 minutes
Les autorités grisonnes mettent en garde contre un risque élevé d'avalanche dans la région de Davos (archives).
Photo: GIAN EHRENZELLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Enseveli hors piste à Davos, il a survécu seul. Il a creusé un passage pour respirer avant d’être hospitalisé. L'accident s'est produit vers 14h30 à Davos Wolfgang, lorsque l'homme a quitté la piste balisée pour se lancer dans la poudreuse, indique mardi la police cantonale grisonne dans un communiqué. Selon les premières conclusions de l'enquête, il a lui-même déclenché l'avalanche qui l'a enseveli.

A lire aussi
Après des précipitations extrêmes, la météo va-t-elle enfin basculer?
Espoir pour la fin de semaine
Après des précipitations extrêmes, la météo va-t-elle enfin basculer?
Une avalanche emporte deux skieurs dans les Hautes-Alpes
Deux autres skieurs indemnes
Une avalanche emporte deux skieurs dans les Hautes-Alpes

Avec un seul bras qui dépassait de la masse neigeuse, l'homme a pu creuser un passage afin d’assurer un apport suffisant en oxygène mais n'a pas pu se libérer complètement. Ses appels à l’aide ont fini par alerter un patrouilleur qui effectuait une dernière inspection des pistes. Ce dernier a mobilisé les secours.

Les autorités grisonnes mettent en garde contre un risque élevé d'avalanche dans la région. Dimanche dernier, un snowboarder de 38 ans a perdu la vie dans le domaine skiable de Parsenn, à Davos. Depuis le début de cette saison d'hiver, les coulées de neige ont fait 12 victimes dans les Alpes suisses, selon le site de l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (WSL).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus