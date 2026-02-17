Une avalanche emporte deux skieurs dans les Hautes-Alpes

Deux skieurs hors-piste sont morts mardi matin dans une avalanche à La Grave, dans les Hautes-Alpes. L'accident a également blessé un guide, tandis que deux autres skieurs du groupe sont sortis indemnes.

Deux skieurs hors-piste sont décédés mardi matin dans une avalanche dans les Hautes-Alpes, sur la commune de La Grave, a indiqué le parquet de Gap. L'accident est survenu alors qu'un groupe de cinq skieurs évoluait dans le secteur du lieu-dit la Côte Fine. Outre les personnes décédées, un guide a été blessé tandis que les deux skieurs restants sont indemnes, a-t-il précisé à l'AFP.

En arrivant sur les lieux de l'avalanche, les secouristes du Peloton de gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) de Briançon n'ont pas pu ranimer les deux victimes «retrouvées en arrêt cardio-respiratoire». Le guide a été évacué «par la route au centre hospitalier de Grenoble», selon la même source.

Aucune précision sur l'identité et l'âge des skieurs ainsi que sur les circonstances de l'avalanche n'a été communiquée par le parquet, qui a ouvert une enquête «en recherche des causes de la mort». Le risque d'avalanche dans le secteur de la Grave, sur la montagne de la Meige, est «fort» mardi, de 4 sur une échelle de 5, en raison de la conjonction de neige fraîche et du vent, selon le site de Météo France.

Vendredi, trois skieurs dont deux Britanniques sont décédés dans une avalanche en secteur hors piste à Val d'Isère, en Savoie, au lendemain d'une rarissime journée de "vigilance rouge" dans le département. Ces nouveaux décès portent à 27 le nombre de personnes ayant perdu la vie dans des avalanches en France depuis le début de la saison, dont 6 lors d'un weekend noir les 10-11 janvier.