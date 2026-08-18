Les CFF annoncent des restrictions sur leur réseau ce mardi après-midi. La ligne Lausanne - Yverdon est concernée. Un dégât à la voie est à l'origine des perturbations, selon l'ex-régie fédérale, qui indique que des retards et suppressions de train sont à prévoir.
Le dérangement devrait durer au moins jusqu'à 18h.
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