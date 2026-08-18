Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Lausanne et Yverdon, mardi après-midi. Un dégât à la voie est à l'origine des perturbations.

Les CFF annoncent des perturbations entre Lausanne et Yverdon

Les CFF annoncent des perturbations entre Lausanne et Yverdon

Dégât à la voie

Les CFF annoncent des restrictions sur leur réseau ce mardi après-midi. La ligne Lausanne - Yverdon est concernée. Un dégât à la voie est à l'origine des perturbations, selon l'ex-régie fédérale, qui indique que des retards et suppressions de train sont à prévoir.

Le dérangement devrait durer au moins jusqu'à 18h.