DE
FR

Débat politique en vue au Grand Conseil
Le Valais étudie une assurance obligatoire des bâtiments après le drame de Crans-Montana

Après le drame de Crans-Montana, un postulat socialiste demande au Conseil d’État valaisan d’examiner une obligation d’assurer les bâtiments et la création d’un établissement cantonal. Le texte, déposé en juin 2025, devrait être traité lors de la session de mars.
Publié: 10:10 heures
|
Dernière mise à jour: 10:19 heures
Le Grand Conseil valaisan débattra, dès la session de mars, sur les conséquences du drame de Crans-Montana (photo d'illustration).
Photo: CYRIL ZINGARO
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La question de la création d'un établissement cantonal d'assurances des bâtiments en Valais refait surface après le drame de Crans-Montana. Un postulat socialiste en ce sens, déposé en juin 2025 auprès du Grand Conseil valaisan, sera vraisemblablement traité en mars.

La députée Silvia Eyer est l'autrice d'un texte qui demande au Conseil d'Etat d'examiner plusieurs mesures. Le PS demande «l'introduction d'une obligation de conclure une assurance pour tous les bâtiments du canton du Valais», a confirmé samedi à Keystone-ATS le président du PS du Valais romand, Clément Borgeaud.

Le Parti socialiste milite aussi pour la mise en place d'un organisme cantonal d'assurance des bâtiments, de droit public, chargé de couvrir les incendies et les dommages dus à des éléments naturels et d'encourager la prévention des dommages. Il demande enfin au Conseil d'Etat d'instaurer une obligation d'assurer tous les bâtiments cantonaux et communaux auprès de cet établissement.» Dix-neuf cantons suisses prévoient actuellement une obligation de conclure une assurance pour les bâtiments auprès d'un établissement cantonal d'assurance des bâtiments. Le Valais n'en fait pas partie.

«Je ne crois pas à une 'solution miracle'»

Dans une interview accordée vendredi au Walliser Bote, le conseiller d'Etat Stéphane Ganzer a donné son point de vue sur la création d'un établissement cantonal d'assurances des bâtiments en Valais: «Je pense que nous devons analyser sérieusement cette option. Il reste toutefois des questions en suspens, notamment en matière de droit de la concurrence.»

Pour le chef du Département valaisan de la sécurité, «il faut également faire la distinction entre une assurance immobilière en tant qu'institution et la question d'une assurance immobilière obligatoire. Ces deux aspects doivent être examinés séparément.»

«Je ne crois toutefois pas à une 'solution miracle'», a poursuivi l'élu PLR. «Cela s'est vu dans le canton de Berne, où l'on a récemment constaté à Lauterbrunnen que de nombreux contrôles n'avaient pas été effectués et que plusieurs entreprises avaient dû être fermées. Ce qui est déterminant, c'est que les règles soient applicables et que les contrôles aient effectivement lieu.»

A lire aussi
Jacques Moretti a embauché un travailleur sans-papiers pour rénover son bar
Un nouveau témoin stratégique
Jacques Moretti a embauché un travailleur sans-papiers pour rénover son bar
Le couple Moretti nie en bloc et accuse les employés du bar
Porte fermée, mousse...
Le couple Moretti nie en bloc et accuse les employés du bar

«Le programme de la session de mars (ndlr: du 9 au 13) n'a pas encore été arrêté, mais je peux bien croire que ce postulat soit traité à cette occasion», a de son côté précisé la présidente du législatif cantonal, Patricia Constantin, à Keystone-ATS.

La Grande Baillif annonce également «préparer quelque chose de spécial», en début de session, afin de rendre hommage aux victimes du drame du bar «Le Constellation». Une minute de silence sera notamment observée le lundi 9 mars.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Articles les plus lus
    Articles les plus lus